Polisten nezarethanede darp iddiası

Fethullah Gülen cemaatini hedef alan ve “paralel yapı” iddiasına dayandırılan operasyonda gözaltına alınan polislerden Hasan Basri Kahraman, “kendilerini gözaltına alan polislerle bayramlaşırken darp edildiklerini” iddia etti.

İddia hakkında düzenlenen tutanakta şu ifadeler kullanıldı: Mücahit Gökoğlu, Şahin Akdeniz ve Hasan Basri Kahraman olarak nezarethane giriş kapısında olan meslektaşlarımızdan başlamak üzere Ramazan Bayramı’nı kutlamak için izin aldıktan sonra şeker ve kolonya ikramında bulunmaya başladık. 8-10 meslektaşımızla bayramlaştık, onlar da gülümseyerek memnuniyetlerini bellettiler ve teşekkür ettiler. Tam bu sırada TEM Şube Müdür Yardımcısı Ömer Kumlu aniden bağırarak ‘geçin içeri, müdahale edin çevik kuvvet gelsin’ şeklinde ifadeler kullandı.



Bu talimat ve bize hitaben emri vaki ifade sonrası TEM yelekli ve şapkalı, kirli siyah sakallı, hafif uzun saçlı 1.65 ve 1.70 boylarında 70-75 kg ağırlığındaki bir polis memuru elimde bayram şekeri varken bana ‘içeri geç’ şeklinde bağırdı. Meslektaşlarımızla bayramlaşırken bu tavra anlam vermedik. Daha sonra aynı polis memuru ‘geç içeri’ şeklinde bağırıp, sol kolumdan ve omzumdan tutup iteklemeye başladı. Ben (Hasan Basri Kahraman) meslektaşlarımla bayramlaşmak istediğimi belirttiğim sırada aynı anda vücut bütünlüğüme dokunamayacaklarını belirttim. Ömer Kumlu, yanıma gelerek sol kolumdan itip, sol dizime ve ayağımın sol kısmına baskıda bulunmuştur.



Ayrıca sol tarafımda karın ve böbrek bölümüme iterek baskıda bulundu. Bu sırada ellerimi havaya kaldırdım, kendisine bu şekilde muamelede bulunamayacağını ilettim. Israr etti ve daha şiddetli iteklemeye devam etti. Ayrıca sağ omzumdan belli bir güç ile tutup itti. İtelenerek nezarethaneye götürüldüğüm sırada Ömer Kumlu tarafımdan meslektaşlarıma ‘Bayramınız mübarek olsun’ şeklinde beyanda bulundum. Bu sırada benimle birlikte nezeratte bulunan Gaffur Ataç, Ömer Kumlu’ya yaptığının haksız bir durum olduğunun belirtmek amacıyla bana doğru yaklaştı.



Ömer Kumlu, Gaffur Ataç’a da fiziki kuvvet uyguladı. Herhangi bir direnç göstermeyen diyalog kurmaya çalışan Gaffur Ataç’a da fiziki müdahalede bulundu. Gaffur Ataç’ın sağ kolunda yaralanmalar oluştu. Bütün bu duruma avukat Osman Zeyrek şahit olmuştur. Ben ve Gaffur Ataç olarak koridorda kaldığımız sürede maruz kaldığımız fiziki şiddetten sonra doktor raporu almak istiyoruz. Ayrıca psikolojik olarak da etkilendik. Gördüğümüz haksız muameleden dolayı Ömer Kumlu ve eşkâlini verdiğimiz polisten şikâyetçiyiz.”