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Yaşam

Polisten, MİT mensubuna 5 kurşun!

5 kurşun yarası ile ağır yaralanan İsmet C. götürüldüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

11 Ekim 2012 02:31

 

Ankara'da polis memuru, tartıştığı MİT mensubunu MİT lojmanlarının önünde 5 kurşunla öldürdü.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Nafi İ., daha öncesinde tartıştığı MİT mensubu İsmet C. ile Yenimahalle İlçesi’ndeki MİT Lojmanları önünde buluştu. Burada ikili arasında yeniden tartışma çıktı.
 
Tartışmanın büyümesi üzerine Nafi İ., beylik tabancasıyla İsmet C.’nin üzerine kurşun yağdırdı.
 
Vucüduna aldığı 5 kurşun yarası ile ağır yaralanan İsmet C. götürüldüğü Onkoloji Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Olaydan sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı Nafi İ., cinayet büro amirliği ekiplerinin takibi sonucu Eskişehir’de yakalandı.
Nafi İ., sorgulanmak üzere Ankara’ya getirildi. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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