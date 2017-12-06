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Polisten, kadınlara eğitim

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili işlenen suçlarla ilgili, kadınlara bilgiler verdi

06 Aralık 2017 13:18

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili işlenen suçlarla ilgili, kadınlara bilgiler verdi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve suçların önüne geçilmesi amacıyla, \'Bilinçli Kadın, Bilinçli Toplum\' çalışmasını başlattı. Nakkaşlar Cami\'nde yapılan semirde kadınlara, dolandırıcılık, hırsızlık ve cinsel suçlarla mücadele hakkında bilgiler verildi. Slayt gösterisiylede, hırsız ve dolandırıcıların vatandaşların can ve mal güvenliğini nasıl tehdit ettiği anlatıldı. Ayrıca kadınlara eğitici broşür ve kitapçıklar verildi.
Verilen eğitimin faydalı olduğunu söyleyen Hatice Ünsal, \"Kapıya gelen seyyar satıcıların sattığı malları kesinlikle koklamamak gerekiyormuş. Bunların içinde bayıltıcı maddeler varmış, yeni öğrendim. Hırsızlar ve dolandırıcılar akla gelmez yöntemlerle kullanmış. Bundan sonra daha dikkatli olacağız\" dedi.
Seminerlerin kent genelindeki tüm bölgelerde yapılacağı bildirildi.

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