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Yaşam

Polisten kaçtı, otobüse çarptı

Bursa'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, önce yolcu otobüsüne çarptı, ardından bir işyerine girdi.

05 Mart 2009 02:00

Bursa'da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil, önce yolcu otobüsüne çarptı, ardından bir işyerine girdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Merkez Yıldırım İlçesi'nde Eskişehir karayolunda trafik denetimi yaptı. Duaçınarı Mahallesi'ndeki denetim sırasında ekiplerin `dur' ihtarına uymayan Sedat Değer, kullandığı 16 U 0552 plakalı otomobil ile kaçtı. Resmi ve sivil ekiplerin takip ettiği otomobil, Erikli Kavşağı'nda Bursa'dan 40 yolcusuyla Ankara'ya giden Ahmet Aras yönetimindeki 06 EKK 55 otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan işyerine girdi.

Kazada ağır yaralanan Sedat Değer kaldırıldığı Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorlar, ameliyat edilen sürücünün hayati tehlikeyi atlatamadığını açıkladı. Kazayla ilgili soruşturmaya Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı. Polis, ifadesini alamadığı sürücünün kaçış nedenini araştırıyor.

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