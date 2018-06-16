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Yaşam

Polisten kaçtı, kanalizasyonda saklandı

Gasp şüphelisi kanalizasyona girerek kayıplara karıştı

16 Haziran 2018 02:32

İstanbul Sarıyer, Pınar Mahallesi 1291 Sokak’ta sabah saatlerinde otomobil çalarak bir kişiyi gasp etmeye çalışan iki şüpheli, polis ekiplerince fark edildi. Bir süre polis ekipleri mahalle arasında kaçan şüphelileri kovaladı. Şüphelilerden 14 yaşlarındaki E.K., kaçtıkları otomobilden inerek mahallenin ortasından geçen dere yatağında bulunan kanalizasyona  girdi. Diğer şüpheli ise otomobili bir sokak içerisinde bırakarak kaçtı.

Kaçan E.K’nin kanalizasyona saklandığını gören polis ekipleri takviye ekip isteyerek diğer çıkışları abluka altına aldı. Ekipler kanalizasyonun diğer çıkış noktalarında nöbet tutarken, olay yerine  çevik kuvvet polisi  ve zırhlı araç sevk edildi.

Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saatlerce şüphelinin borudan çıkmasını bekledi. Bazı yakınları da zaman zaman boru girişine gelerek çıkması için şüpheliye seslendi. Olay yerine İSKİ ekipleri de gelerek ellerindeki krokilere göre kanalizasyon içinde uzaktan kumandalı kamera ile arama yaptı. Yapılan aramalarda boru içinde kimseye rastlanmadı. Saatler süren bekleyiş ve aramaların sonunda şüpheli E.K’nin girdiği kanalizasyonun bir başka çıkışından kaçtığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor. (DHA)

 

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