Polisten kaçarken cüzdanlarını unuttular!

Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki 3 şüpheli, kovalamaca sırasında kaza yapınca aracı terk edip yaya olarak kaçtılar. Kaçan şüphelilerin otomobilde düşürdükleri cüzdanlardan kimliklerini belirleyen polis, yakalamak için çalışma başlattı.

Tolga Yanık’ın DHA’da yer alan haberine göre, olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis, içinde üç kişi bulunan 42 DNG 71 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Şüpheliler, polisin araçtan inmesini fırsat bilerek kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaklaşık 15 kilometre boyunca kaçan şüpheliler bir evden çaldıkları düşünülen televizyonu yola attı.

Şüpheliler daha sonra 3 otomobile çarptıktan sonra araçlarını Fatih Mahallesi'nde bırakarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin kaçarken yaptıkları kaza sonucu terk ettikleri otomobilin kısa süre önce kiralandığını tespit etti. Otomobilde yapılan aramalarda ise bir adet cüzdan bulundu. Cüzdanda daha önce hırsızlık suçlarından poliste çok sayıda kaydı bulunan, Beytullah M., Celal C. ve Halit E.'nin kimlikleri çıktı. Polis, kimliklerden yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.