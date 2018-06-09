T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisten kaçarkan otomobille sulama kanalına uçtu

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, otomobili ile yol kenarındaki sulama kanalına uçtu

09 Haziran 2018 15:58

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, otomobili ile yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 
Bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu taşındığı bilgisini alan  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 AAK 283 plakalı otomobili merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi\'nde durdurmak istedi. Polisin \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, ara sokaklarda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.
Araçtan çıkıp bu sefer de yaya olarak kaçmaya çalışan ve ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada  2 çuval içerisinde 69 kilo esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MERSİN DHA MERSİNdeYayaNarkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüAAKAkdenizKazanlı MahallesiPolisinAraçtanOlaylaFOTOĞRAFGÖRÜNTÜ
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24