Polisten kaçarkan otomobille sulama kanalına uçtu

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de polisten kaçan uyuşturucu satıcısı, otomobili ile yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bir araçla yüklü miktarda uyuşturucu taşındığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 33 AAK 283 plakalı otomobili merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi\'nde durdurmak istedi. Polisin \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan şüpheli, ara sokaklarda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.

Araçtan çıkıp bu sefer de yaya olarak kaçmaya çalışan ve ismi açıklanmayan şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 2 çuval içerisinde 69 kilo esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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