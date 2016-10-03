Polisten kaçan 2 Iraklı Şişli'yi birbirine kattı

Şişli'de polisin dur ihtarına uymayan Iraklı 2 kişi, caddeyi birbirine kattı. Polisin kovaladığı şüpheliler, 4 araca çarptı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelilerin arkasından polis havaya ateş açtı. Şüpheliler, çevredekiler tarafından yakalandı.

Olay, Şişli Dolapdere Caddesi üzerinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Polis şüphelendiği otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak Elmadağ Caddesine doğru kaçtı.

Otomobili kaldırıma sürükledi

Polisten kaçan sürücü, önünde seyreden araca çarpıp otomobili kaldırıma sürüklerken, park halindeki 3 araca daha çarptı. Park halinde bulunan bir otomobil çarpmanın etkisi ile olduğu yerde ters döndü.

Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Polisten kaçan otomobil içindeki iki kişi yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kaçan kişilerden biri aracı zarar gören şoför tarafından yakalanırken diğer kişi ise polisin havaya ateş açması sonucu yakalandı. Iraklı olduğu öğrenilen iki kişi ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Polis havaya ateş etti

Kısa süreli korku yaşayan mahalle sakinlerinden Zülkar Aldıok, "Araç kovalanıyordu polis ekipleri tarafından. Sonra park halindeki araçlara ve yandan çıkan araca vuruyor. Aracın içerisindekilerden birisi kaçmaya çalıştı. Burada oturan araç sahibi kaçmaya çalışan kişiyi yakaladı. Sonra polislere teslim etti. Aracın içerisinde iki kişi gördüm. Polisler havaya üç dört el ateş etti" dedi. Maddi hasar gören araçlar polisin gerekli çalışmasından sonra cadde üzerinden kaldırıldı. Polisin olay ile ilgili soruşturma başlattı.