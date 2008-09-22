Polisten kabarık fatura dayağı



Erzurum’da polislerin Emniyete gelen 48 bin YTL’lik elektrik fatura nedeniyle EDAŞ görevlilerini dövdüğü iddia edildi



ERZURUM’da Emniyet Müdürlüğü’nün Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (EDAŞ) olan 48 bin YTL’lik elektrik borcu yüzünden trafik ekiplerinin TEDAŞ görevlilerini dövdüğü ileri sürüldü. Trafik Şube Müdürlüğü’nde görevli bir baş komiserin kendilerini tekme tokat dövdüğünü iddia eden elektrik teknisyenleri Yavuz Mağ, Muammer Aytekin ile araç sürücüsü Osman Kaya, Numune Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alındı. Trafik ekiplerinin son bir haftadır EDAŞ’a ait araçları taciz ettiğini ileri süren teknisyen Yavuz Mağ, “Polisler ‘stop lambası yanmıyor’ diye resmi aracımıza ceza yazdı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Emniyet’in elektrik borcu yüzünden biz dayak yedik. Şikayetçiyiz” dedi.

Aras Elektrik Dağıtım A.Ş., 3 ay önce Emniyet Müdürlüğü’ne 48 bin YTL’lik reaktif enerji borcu faturası göndererek ödenmesini istedi. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü faturayı ödemek için Genel Müdürlükten ödenek talep etti. Ancak ödenek 3 ay gecikmeli olarak gelince, borç uygulanan yasal faizle 52 bin YTL’ye çıktı. Bu yüzden iki kurum arasında gerginlik yaşanırken, iddiaya göre Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler EDAŞ’a ait araçları sık sık kontrol etmeye başladı.



Bugün de Gülahmet Caddesi üzerinde Aras EDAŞ şehir şebeke arıza servisine ait 25 FP 783 plakalı aracı durduran trafik polisleri, stop lambası yanmayan ve üzerindeki şirket logosu ruhsata işlenmeyen araca 110 YTL ceza yazarak trafikten men etti. Araç sürücüsü Osman Kaya ve elektrik teknisyenleri Yavuz Mağ ile Muammer Aytekin’in itirazları üzerine çıkan tartışmada, iddiaya göre Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser Yakup Çolak, teknisyen Muammer Aytekin’e yumruk attı. Çıkan arbedede teknisyen Yavuz Mağ’ın gömleği yırtılırken, araç sürücüsü Osman Kaya da kolundan hafif yaralandı. Olay yerine gelen takviye ekipler ile Numune Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen EDAŞ ekibi burada tedaviye alındı. Başkomiser ve yanında bulunan polis memurundan şikayetçi olduklarını söyleyen teknisyen Yavuz Mağ, şunları anlattı:

“Biz arıza yerine gidiyorduk, baktık ki trafik polisleri bizi takip ediyor. Gülahmet Caddesi üzerinde bizi durdurdular ve ‘stop lambası’ yanmıyor diye ceza yazmak istediler. Ben de ‘temassızlık var’ deyip hemen ampulü yaktım. Bu kez de başka şeyler sordular, bahane aradılar. Biz de ‘arıza var bırakın gidelim’ dedik. Ancak aracı bağlayacaklarını söylediler. Bu sırada tartışma yaşanıyordu ve Başkomiser, Muammer Aytekin’e yumruk attı. Ben de ‘terbiyesizlik yapmayın, niye vuruyorsunuz’ diye bağırdım. Bunun üzerine beni tartakladı. Ben hemen 155 Polis İmdat’ı arayarak yardım istedim. Emniyet’in borcu yüzünden olan bize oldu.”



EDAŞ MÜDÜRÜ: İNCELİYORUZ

Trafik polisleri ile EDAŞ ekibi arasında bir gerginlik yaşandığını söyleyen Aras EDAŞ İl Müdürü Adnan Taşkesinlioğlu, konuyu incelediklerini belirtti. Emniyet Müdürlüğü’nün reaktif enerji borcu olduğunu doğrulayan Taşkesinlioğlu, “Umarım polisler ile ekibimiz arasında yaşanan sorunun temelinde bu yoktur. Konuyu inceliyoruz, gerekeni yapacağız” diye konuştu.



‘MEMURA MUKAVEMET VAR’

Emniyet Müdürü Kamil Çolak ise, ekiplerin EDAŞ’a ait 25 FP 783 aracı tesadüfen fark ederek durduklarını ve eksikleri nedeniyle ceza yazarak trafikten men ettiklerini ifade etti. EDAŞ ekiplerinin polise mukavemette bulunduğunu öne süren Emniyet Müdürü Çolak, “Trafik ekipleri yolda giderken stop lambası yanmayan bu aracı farketmiş ve durdurmuşlar. Evraklarını incelemişler, araç üzerindeki logonun ruhsata işlenmemesi ve lambanın yanmaması nedeniyle ceza yazmışlar. Aracı bağlayacaklarını söylediklerinde de tartışma çıkmış. EDAŞ görevlileri ‘Terbiyesizlik yapıyorsunuz Ramazan günü ne cezası’ demişler. Bizim borcumuzun olması EDAŞ görevlilerinin kanunsuzca, trafiği tehlikeye düşürecek bir şekilde dolaşacağı anlamına gelmez” dedi.

EDAŞ’a ait iki araçtan birisinin trafik ekipleri tarafından bağlanması üzerine ekiplerin çalışmaları aksadı. Kent merkezindeki arızalara yetişemeyen EDAŞ görevlileri, “Biz halka hizmet ediyoruz. Halkın ne suçu var” diye tepki göster

