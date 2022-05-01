Polisten HDP milletvekiline: Gidin evinizde oynayın

Siirt’teki 1 Mayıs kutlamalarında KESK Şubeler Platformu, 1 Mayıs dolayısıyla kent meydanda basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından alanda müzik çalıp halay çekmek isteyen gruba polis müdahale etti. Sivil polislerin başındaki amir, bu duruma tepki gösteren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’a, “Gidin evinizde oynayın” dedi.

KESK Şubeler Platformu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün kent meydanın basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına HDP Siirt milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Sıddık Taş da katıldı.

Polis grubun halay çekmesine müsaade etmedi

KESK Şubeler Platformu adına konuşan Selahattin Talu, “Ekonomik krizlerin, salgınların emekçilere yıkılmadığı, kimsenin cinsiyetinden, kimliğinden dolayı ikinci sınıf muamelesi görmediği, kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzün son bulduğu, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırıldığı, İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin iptal edildiği, eşit yurttaşlığın barış ve kardeşliğin hakim olduğu, sendikal hak ve özgürlüklerin, hak arama yollarının önünün açıldığı, grevlerin yasaklanmadığı, haksız ve hukuksuz bir şekilde görevine iade edildiği, düşünceyi ifade etmenin cezalandırılmadığı; emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın, laikliğin hakim olduğu, yüzde 1’in değil yüzde 99’un mutlu yaşadığı, bütün kamu emekçilerine 3600 ek göstergenin ayrımsız olarak verildiği bir dünya ve ülke istiyoruz. Yaşasın 1 Mayıs” dedi.

Açıklamanın ardından grup, alanda müzik çalıp halay çekmek istedi. Polis, KESK Şubeler Platformu’na sadece basın açıklaması için izin verildiği gerekçesiyle grubun müzik çalıp halay çekmesine müsaade etmedi. Grupla sivil polisler arasında arbede yaşandı.

Polisten Meral Danış Beştaş'a: Gidin evinizde oynayın

Bu sırada, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ile sivil polislerin amiri arasında tartışma çıktı. Beştaş, polis amirine, “Siz sinirinizi başka yerde boşaltın. Böyle gelip, bize bağırıp çağırıp gitmeyin” dedi.

Polis amiri de Beştaş’a, “Her yere siz geliyorsunuz” diye tepki gösterdi. Beştaş da polis amirine, “Gelen sizsiziniz. Sizden önce bu ilde bu işler yoktu” diye karşılık verdi.

Bunun üzerine polis amiri, “Biz, KESK’le böyle konuşmadık” dedi. Beştaş da “Biz mi oynadık? Bayramdır ya, bayramda herkes oynar” diye konuştu. Polis amiri de Beştaş’a “Gidin evinizde oynayın” diye bağırdı. Beştaş ise “Niye evimizde oynuyormuşuz? 1 Mayıs da bizim bayramımız” diye yanıt verdi.