Polisten 'Hansel ve Gretel' operasyonu: Mercimekleri takip ettiler, hırsızları yakaladılar!

Edirne’de polis, ünlü çocuk masalı ‘Hansel ve Gretel’in hikayesine benzer bir operasyona imza attı. Hırsızlık olayını araştıran polis, bir marketten 12 bin lira değerinde gıda ve temizlik malzemesini çalan hırsıza, yola dökülen mercimekleri takip ederek ulaştı. Ünlü masalda da iki kardeş Hansel ve Gretel, evlerine ulaşmak için yola ekmek kırıntılarıyla iz bırakıyordu.

Hürriyet’in haberine göre, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi 3. Sokak üzerinde bulunan bir markete giren hırsız veya hırsızlar, içeriden 12 bin TL değerinde gıda ve temizlik ürünü, sigara ve kasada bulunan parayı aldı. Olayın bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Market içerisinde ve çevresinde araştırma yapan polis, yere dökülmüş halde bulunan kırmızı mercimeği fark etti. Kırmızı mercimekleri takip eden polis, marketin alt sokağında bulunan A.K. isimli şahsın ikametine ulaştı.

Savcılıktan gerekli izinleri alan polis, şüphelinin evine girerek arama yaptı. Yapılan aramada marketten çalındığı tespit edilen sıvı yağ, çay, kuru fasulye, nohut, pirinç, kırmızı mercimek, bulaşık ve çamaşır deterjanı, diş fırçası ve macunu, kahve, un, makarna, peçete ve sigara kartonlarını buldu. Polis, çalıntı malzemelere el koydu. A.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.