Polisten hamallara copla müdahale

Şanlıurfa’da polis ile ‘kimlik göstermediği’ için 3 hamal kardeş ve onları destekleyen esnaf arasında biber gazı ve cop kullanılan gerginlikte 5 kişi karga tulumba gözaltına alındı.



Olay, dün saat 16.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Yeni Kapı Caddesi’nde elektronik eşya satıcılarının bulunduğu pasajlar bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki pasajlarda hamallık yapan Osman, Muhammet ve Ahmet Kıtmir kardeşler, el arabası ile caddeden geçtikleri sırada, ekip otosuyla buradan geçen polislerin ‘Çabuk olun’ uyarısı ile karşılaştı. Ancak, el arabalarının yüklü olması nedeniyle yavaş hareket eden Kıtmir kardeşler ile ekip otosundan inen polisler arasında tartışma çıktı ve 3 kardeş, kendilerinden kimlik isteyen polislere olumsuz yanıt verdi.



Bunun üzerine polisler ile hamallar arasında kısa süreli arbede yaşandı, bu sırada bölgeye çok sayıda polis takviye olarak geldi. Polisler, bir anda kimlik göstermeyen ve devamında kendilerine direnen 3 hamal kardeşi ve destekçisi olan esnaftan Mahmut ve Ali Yıldızoğlu kardeşleri gözaltına almak istedi. Kıtmir kardeşler karga tulumba gözaltına alınırken, pasaj esnafından Mahmut Yıldızoğlu ise uzun süre polise direndi. Gözaltına alınmamakta direnen Yıldızoğlu, sonunda çok sayıda polis tarafından iteklenip coplanarak ve tekme atılarak polis aracına bindirildi. Öfkesi dinmeyen Yıldızoğlu, bu sırada polis otosunun içerisinden başını cama vurarak kendisine zarar vermeye başladı. Bu sırada gözaltına alınan ağabeyini polis merkezine götürmek için hareket eden aracın önüne atan Ali Yıldızoğlu da, karga tulumba gözaltına alındı. Arbede sırasında polis, kendilerine engel olmak isteyen bazı vatandaşları da biber gazı kullanarak uzaklaştırdı.





Polise tepki

Pasajlar bölgesinde gerginliğe neden olan olayların ardından bazı kişiler, alkışlarla polisi yuhalayarak tepki gösterdi. Gözaltına alınan 5 kişinin yakınları ve arkadaşları, polisin sert uygulamasını protesto ederek, “Burada her gün yüz yüze bakıyoruz. Herkes birbirini tanıyor. Hakaret ettikleri için kimliklerini göstermeyen hamal ve esnaf arkadaşlarımızı, insanlık dışı uygulamalar ile gözaltına aldılar” dedi.





Öte yandan gözaltına alınan ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan 5 şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, ‘Görevli memura mukavemet’ suçlamasıyla Adliye’ye sevk edileceği öğrenildi.