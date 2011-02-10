Polisten, Erdoğan'a silahlı teşekkür geldi!

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, dün, askerlik muafiyeti için İçişleri Bakanı Beşir Atalay başkanlığında teşekküre gelen Emniyet Teşkilatı’ndan bir grubu kabul etti.



Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, polislerin teşekkürlerini Başbakan Erdoğan’a iletti. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Erdoğan, kabulde özetle şunları söyledi:





Polise minnetimiz



- “Emniyet teşkilatımızın uzun yıllardır beklentisi olan böyle bir düzenlemeyi hazırladığı ve TBMM’ye sunduğu için Bakanlar Kurulu, tüm bakan arkadaşlarım bu teşekkürü ziyadesiyle hak ediyorlar. Teşekkürü asıl hak eden tasarıyı görüşen müzakere eden oylayarak kanunlaştıran TBMM, onun şahsında da aziz milletimizdir. Bu düzenleme bizim ve milletimizin de polise bir minnet ifadesidir.



- Polisimizin nasıl fedakarca çalıştığının özveriyle, gecesini gündüzüne katarak bazen günlerce evinden uzak çalıştığının en yakın şahitlerinden biriyim. Polisimiz demokratikleşme adımlarına paralel olarak kendisini sürekli yeniliyor. Suçu önlemede suçluların adalete tesliminde son derece başarılı bir performans sergiliyor. Milletimizin büyük beğenisine, güvenine mazhar oluyor.

Çürükler çıkabilir



- Lise yıllarında hocalarımız, ‘Sizin siciliniz bembeyaz onun için yaptığınız en küçük hata dahi görülür ve dikkat çeker’ derdi. Bu benzetmenin polis teşkilatı için de isabetli olduğu inancındayım. Bu kadar büyük bir teşkilat içinde çürük elmalar çıkacaktır. Bunlar da bembeyaz sicil üzerinde dikkat çekecektir. Ama bu olumsuzluklar, bütünü gölgelemeyecek, bütün bir teşkilatı lekelemeyecektir. Haddi aşan eleştirilerin, hakaretlerin, hakkı gözetmeyen değerlendirmelerin bütünü görmekten uzak bir anlayışla yapıldığını biliyoruz.



- Bu teşkilat milletin içinden çıkmış, milletin bağrından neşet etmiş bir teşkilattır. Emniyet, statükonun bekçisi değil değişimin öncüsüdür. Totaliter idarenin değil ileri demokrasinin savunucusudur. Polisimiz canın, mülkün, adaletin, bireyin yani milletin muhafızıdır.





Alternatif değiller



- Güvenlik birimlerimiz arasında bir ayrım yapılmasını, art niyetli biçimde birbirinin alternatifi gibi gösterilmesini sakıncalı buluyorum. Asker bu milletin askeridir. Polis bu milletin polisidir. Jandarma bu milletin jandarmasıdır. Hepsi bizimdir. Güvenliğimiz için özveri ile çalışan her kurum bizim kurumumuzdur. Hepsi bu milletin, bu ülkenin gözbebeğidir.



- Bizler de güvenlik birimlerimizde gerektiğinde özeleştirimizi yaparız ama güvenliğimiz için çalışan hiçbir kuruma da haksız tahkir ve eleştiriyi kabullenemeyiz. Bunun karşısında ilk önce biz dururuz. Bu yasa değişikliğini yaparken bu hassasiyeti gözettik. Silah taşıyan belli bir disiplinin altında çalışan, bedenini canını ortaya koyan polisimizin askerlikten muaf olmasını en tabi hak olarak gördük.”



'Bizi savunmanız yok mu, o bizi bitiriyor efendim'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, polislerin askerlikten muafiyetine teşekkür için gelen İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Emniyet mensuplarını Başbakanlık Yeni Bina’da kabul etti. Erdoğan’a Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal tarafından, polis teşkilatının ilk kullandığı silahlardan, 1903’de imal edilmiş ve üzerinde tuğra olduğu için “tuğralı” olarak adlandırılan tabanca ile polis kimliği ve rozeti hediye edildi. Köksal, törende Erdoğan’a, şunları söyledi: “Zatıalinize hatıra olarak polislerin kullandığı ilk silahlardan takdim etmek istiyorum. Zatıalinizin verdiği bütçe ile en iyi silahları zaten alıyoruz. Bir de Sayın Başbakanım ilk onur kimliğimizi zatıalinizin kabul buyurması halinde size takdim etmek istiyoruz. Bize maddi olarak, her türlü desteği sağladınız ama; en sıkıştığımızda sizin çıkıp o polis teşkilatını savunmanız yok mu, bizi o bitiriyor efendim. Bir de size polis kokartı veriyoruz Sayın Başbakanım, böylece polisler, kalplerinden neşet eden kalbi duygularını da böylece zatıalinize arz etmek istiyorum, kabul buyurursanız bizi şereflendirirsiniz.” Köksal, rozet ve kimliğin normal şartlarda verilmediğini, bunun için mevzuatta değişiklik yapıldığını söyledi. Erdoğan ise törene katılan polislere birer hediye verdi.



