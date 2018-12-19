Polisten engelli Atakan'a doğum günü sürprizi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ polisi, doğuştan bedensel engelli Atakan Arslan\'a (19) doğum günü sürprizi yaptı. Çok sevdiği polisleri karşısında gören Arslan\'ın mutluluğu yüzüne yansıdı.

Cumhuriyet Mahallesi\'nde yaşayan Mustafa- Aynur Arslan çifti engelli oğulları Atakan Arslan\'ı doğum gününde çok sevdiği polislerle bir araya getirmek istedi. Baba Mustafa Arslan\'ın irtibata geçtiği Emniyet Müdürlüğü yetkilileri talebe olumlu cevap verdi. Polisler bugün ellerinde hediyelerle Atakan\'ın evine gitti. Polisleri karşısında görünce mutluluğu yüzüne yansıyan Atakan Arslan, kask takıp yakınlarının yardımıyla polis motosikletine bindi. Eline polis telsizini de alan Arslan daha sonra polisler ile birlikte doğum günü pastası keserek 19\'uncu yaşını kutladı. Polisler, Atakan\'a çeşitli hediyeler verdikten sonra evden ayrıldı. Arslan ailesi, Atakan\'ın 12 yıldır ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisi ile büyüdüğünü ve ondan dolayı polisleri çok sevdiğini belirterek, \"Kahramanmaraş emniyeti, doğum günü sürprizi ile Atakan\'a hayatının en mutlu gününü yaşattı. Allah onlardan razı olsun\" dedi.



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