T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisten çocuklara 'Kırmızı düdük'

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de trafik polisleri, kent merkezi girişinde durdurdukları araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka verdi

16 Ağustos 2018 20:56

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de trafik polisleri, kent merkezi girişinde durdurdukları araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka verdi. Çocuklar, polislerden aldıkları düdüklerle hatalı sürücülere uyarıda bulunacak.
Kurban bayramı öncesinde hazırlanan \'Bu bayramda ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesi kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir-Bozüyük karayolunda araç denetimi yapıldı. Durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu, araçlardaki çocuklara da kırmızı düdük ile üzerlerinde \'hatalı sürücüye kırmızı düdük\' yazılı tişört ve şapkalar dağıtıldı. 
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Zafer Aydın, kırımızı düdük projesiyle ilgili olarak, \"bakanlığımızın talimatıyla başlayan \'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük\' projesine bugün itibari ile uygulamaya aldık. Projenin hedefi, araçlarda bulunan çocuklarımızın sürücüleri uyararak kural ihlali yapmalarına engel olmak. Bu kapsamda emniyet kemeri kullanımının, cep telefonu ile konuşmamalarını, hız limitlerine uymalarını amaçlıyoruz. Bütün bunların sonucunda da kazaları azaltmayı hedefliyoruz. Uygulamamız bayram süresince devam edecek. Her gün çocuklara ulaşıp projenin devamını sağlayacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyüp KELEBEKESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRKurbanEskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik DenetlemeEskişehirBozüyükDurdurulanEmniyet Müdürlüğü Trafik DenetlemeMüdür Vekili Zafer AydınProjeninBuBütünUygulamamızHer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24