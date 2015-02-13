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Polisten CHP'li vekilin oğluna: Seni de gözaltına alırım, babanı da

İzmir'de 'laik ve bilimsel eğitim' talebiyle düzenlenen protesto gösterisinde CHP Milletvekili Musa Çam ve oğlu polis tarafından tartaklandı

13 Şubat 2015 18:20

CHP İzmir milletvekili Musa Çam ve oğlu polis tarafından tartaklanırken, CHP'li vekilin oğlu gözaltına alınırken bir polis, "Seni de alırım babanı da" diye bağırdı.

İzmir’de, Birleşik Haziran Hareketi, bazı Alevi dernekleri ve Eğitim-Sen’in ’laik ve bilimsel eğitim’ için düzenlediği protestolar da olaylar çıktı.

DHA'nın haberine göre, toplanan onlarca kalabalık gruba, Basmane meydanında polis engel oldu. Çok sayıda gözaltının olduğu olaylarda CHP İzmir Milletvekili Musa Çam’ın oğlu da gözaltına alındı. Oğlunun gözaltına alınmasıyla Musa Çam, bir süre polisle arasında gerginlik yaşadı.

 

"SENİ DE ALIRIM BABANI DA"

 

Kameralara yansıyan görüntülerde bir kadın, polis tarafından gözaltına alınıyor. CHP milletvekili Çam polisin neden gözaltı yaptığını sorup kadını gözaltına alınmaktan kurtarmaya çalışıyor.

Babasının polisle tartıştığını gören oğlu araya girmeye çalışırken olanlar oluyor. bir polis memuru, 'Gel buraya algırım seni" dedikten sonra araya giren milletvekili Çam'a da, "Seni de alırım" diyor. Oldukça sinirlenen Çam, "Kimi alıyorsun sen gel buraya" diye bağırıyor. Tam da o anda olayları kaydeden bir polis memuru milletvekiline çıkışan polisi bölgeden uzaklaştırıyor. 

Daha sonra da milletvekili oğlu gözaltına alındı.

 

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