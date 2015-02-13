'Laik ve Bilimsel Eğitim' boykotu başladı, okullarda sıralar boş kaldı

'Laik ve Bilimsel Eğitim' talebiyle yapılan 13 Şubat boykotu özellikle Ankara'daki bazı okullarda etkili oldu. Okul önlerindeki eylemlerde gözaltılar var.

Eğitim Sen, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADF), Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Birleşik Haziran Hareketi'nin çağrısıyla yapılan 13 Şubat okul boykotu sabah okul önlerinde yapılan eylemlerle başladı. İzmir, İstanbul, Antalya, Artvin ve Edirne’de gözaltılar var.

Ankara'da Necla Kızılbağ Lisesi, Tuzluçayır İlkokulu ve Lisesi ile Süleyman Nazif İlkokulu'nda boykotun ilgi gördüğü belirtiliyor. Öğretmenlerin çoğunluğu Eğitim Sen'in grev çağrısına uyarken okul yönetimi öğrencilerin çıkmasına engel olmak için kapıya zincir taktı. Yine Ankara'da Çankaya Turan Fevzioğlu İlköğretim Okulu önünde boykot için toplananlara ise polis müdahale ederek bazı kişileri gözaltına aldı.

İstanbul Gülsuyu'nda bulunan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nda da polisin veli ve öğrencilere müdahale ederek 10 kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.