T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Laik ve Bilimsel Eğitim' boykotu başladı, okullarda sıralar boş kaldı

13 Şubat okul boykotu sabah okul önlerinde yapılan eylemlerle başladı

13 Şubat 2015 13:01

'Laik ve Bilimsel Eğitim' talebiyle yapılan 13 Şubat boykotu özellikle Ankara'daki bazı okullarda etkili oldu. Okul önlerindeki eylemlerde gözaltılar var.

Eğitim Sen, Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Alevi Dernekleri Federasyonu (ADF), Alevi Vakıflar Federasyonu (AVF), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Birleşik Haziran Hareketi'nin çağrısıyla yapılan 13 Şubat okul boykotu sabah okul önlerinde yapılan eylemlerle başladı. İzmir, İstanbul, Antalya, Artvin ve Edirne’de gözaltılar var.

Ankara'da Necla Kızılbağ Lisesi, Tuzluçayır İlkokulu ve Lisesi ile Süleyman Nazif İlkokulu'nda boykotun ilgi gördüğü belirtiliyor. Öğretmenlerin çoğunluğu Eğitim Sen'in grev çağrısına uyarken okul yönetimi öğrencilerin çıkmasına engel olmak için kapıya zincir taktı. Yine Ankara'da Çankaya Turan Fevzioğlu İlköğretim Okulu önünde boykot için toplananlara ise polis müdahale ederek bazı kişileri gözaltına aldı.

İstanbul Gülsuyu'nda bulunan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nda da polisin veli ve öğrencilere müdahale ederek 10 kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

ETİKETLER

okullar13 şubatboykotsıralarsınıf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24