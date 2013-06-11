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Polisten anons: Gezi Parkı dostları, lütfen eyleminize devam edin!

Taksim Meydanı'na çıkan emniyet ekipleri Gezi Parkı direnişçilerine "Lütfen eyleminize devam edin" diye anons yaptı

11 Haziran 2013 15:14

Taksim Meydanı'ndaki pankart ve flamaları Valiliğin emriyle kaldırmak isteyen emniyet ekiplerinin, çıkan olaylar sırasında "Sevgili Gezi Parkı dostları, parka hiçbir şeklide müdahale edilmeyecektir. Lütfen, parktaki etkinliklere devam ediniz" şeklinde anons yapması dikkat çekti.

Polis ekiplerinin Gezi Parkı’na girilmeyeceği, sadece AKM ve Cumhuriyet Anıtı’ndaki pankartların kaldırılacağı yönünde anons yaptı.

Anonsta şu ifadeler kullanıldı:

"Sevgili Gezi Parkı dostları, parka hiçbir şeklide müdahale edilmeyecektir. Lütfen, parktaki etkinliklere devam ediniz. AKM ve Cumhuriyet Anıtı'nda bazı düzenlemeler için buraya geldik. Size hiçbir şekilde gaz atılmayacaktır. Aranızdaki marjinalleri uzaklaştırın. Sözcülerinizle görüşmek istiyoruz."

Bu sırada polis ekipleri ile göstericiler arasında kısa süreli müzakere yapıldı.

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