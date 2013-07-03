Polisten 190 sayfalık iki Gezi fezlekesi

Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ankara’da düzenlenen gösterilerle ilgili Emniyet, 190 sayfalık fezleke hazırlayarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Fezlekede çıkan olaylarda CNN, BBC, The Economist gibi uluslararası haber kanallarının da sorumluluğunun bulunduğuna dikkat çekildi.

hurriyet.com.tr'de yer alan haber göre, fezlekede, 104 işyeri, 28 resmi kurum, 48 bankanın olaylar sırasında tahrip edildiği 21 ATM ile 74 otomobilin kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Gösterilerin ardından “terör” operasyonlarında gözaltına alınan 36 kişi ile ilgili gönderilen 86 sayfalık fezlekede ise eylemlerin amacının, kaos ortamı oluşturarak halk ayaklanması çıkarmak suretiyle anayasal düzeni değiştirmeye yönelik olduğu ileri sürüldü.

Hak talebiyle başladı

Ankara’da 260 esnafın şikâyetçi olduğu belirtilen fezlekede, olayların demokratik hak talebiyle başladığı ilerleyen günlerde ise “terör örgütlerinin ve örgütlere ait açık alan yapılanmalarının eylemlere katıldıkları ve eylemleri bir kalkışma haline getirdikleri” öne sürüldü.

Hedef Başbakanlık

'Terör örgütleri'nin provoke ettiği eylemci grupların Ankara’da Başbakanlık Merkez Binası, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Resmi Konutu, Başbakan Erdoğan’ın Keçiören’deki evi, Ak Parti Genel Merkezi ile teşkilat binalarına saldırılarda bulunmaya teşebbüs ettiği aktarıldı. Bazı örgütlerin halkı da provoke ederek özellikle Başbakanlık Merkez binasını işgale yönelik çalışma yürüttüğü ancak vatandaşların buna gerekli desteği vermediği aktarıldı.

Muhalefet de suçlu

Gezi Parkı eylemlerinin ardından düzenlenen “terör” operasyonlarında gözaltına alınan ve ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 36 kişi hakkında da Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği 86 sayfalık fezleke savcılığa iletildi. Fezlekede muhalefet partileri, sivil toplum örgütleri, sanatçılar ve CNN, BBC, The Economist gibi uluslararası haber kanallarının da sorumluluğunun bulunduğuna dikkat çekildi.

Fezlekede, demokratik hak talebiyle alanlara çıkan kişilerin, “Hükümet karşıtı basın yayın kuruluşları, gazeteciler, sivil toplum örgütleri, taraftar grupları ile sanat camiası mensupları ve marjinal gruplar tarafından kışkırtıldığı ve yönlendirildiği” kaydedildi. Muhalif partilerin de alanlara çıkarak göstericileri kışkırtıp, yönlendirdiği, destek sağladığı da ileri sürüldü.

Sivil toplum örgütleri destek verdi

Sivil toplum örgütleri TMMOB, ÇHD, TTB, Ankara Barosu, İHD, ATO gibi hükümet muhalifi sivil toplum örgütleri; eylemci gruplara kamuoyu desteği sağlamaya, yargı ve Emniyet teşkilatı üzerinde psikolojik baskı oluşturmaya çalıştıkları da iddia edildi. Bu örgütlerin, eylemcileri polisin orantısız güç kullanımı ile ilgili savcılığa bireysel olarak suç duyurusu yapılması yönünde teşvik ettikleri, gözaltına alınan protestoculara destek vermek amacıyla CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin’in de Emniyet üzerinde baskı oluşturduğu ileri sürüldü.