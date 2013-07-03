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Gezi'de kaç tane 'küfürlü' mesaj atıldığı belli oldu

Emniyet'in yaptığı incelemeye göre, Başbakan Erdoğan'a yönelik olanlar başta olmak üzere 170 bin hakaret ve küfür içeren tweet belirlendi

03 Temmuz 2013 17:07

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü bünyesinde, Gezi Parkı eylemlerin ardından başta Twitter olmak üzere sosyal paylaşım sitelerinde yaptığı takibe göre tam 170 bin küfürlü mesaj atıldı.

Fevzi Kızılkoyun'un Hürriyet'te yer alan haberine göre yapılan incelemelerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olanlar başta olmak üzere 170 bin hakaret ve küfür içeren tweet belirlendi.

 

Özel ekip kuruldu

 

Gösterilerin başlamasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü bünyesinde, “ Twitter ve Facebook” takibi için özel ekip kuruldu. Değişimli olarak 24 saat sosyal medyayı takip eden ekipler, küfür, hakaret içeren mesaj ve tweetleri not aldı. Ankara Emniyeti’nin tespitine göre, Gezi Parkı eylemlerinin başladığı tarihten bugüne kadar Başbakan ve diğer devlet büyüklerine yönelik hakaret ve küfür içeren 170 bin mesaj ve tweet atıldı. Emniyetin raporu soruşturmayı yürüten savcılığa gönderilecek.

 

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