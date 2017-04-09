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Yaşam

Polislerler maç yapan İçişleri Bakanı Soylu'nun faul yanıtı: Hakem görmedi!

Trabzon'da Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıldönümü nedeniyle emniyet mensupları ile gazeteciler arasında maç düzenlendi

09 Nisan 2017 21:38

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Trabzon'da Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıldönümü nedeniyle emniyet mensupları ile gazeteciler arasında oynanan futbol maçında sahaya çıktı.

Trabzon'da Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. yıldönümü nedeniyle emniyet mensupları ile gazeteciler arasında oynanan futbol maçında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 gol attı, bir asist yaptı. Maç 5-1 bitti.

Trabzon Polis Meslek Yüksek Okulu Sahasında oynanan müsabaka sırasında rakip takım defans oyuncusunu çalımlayan Bakan Soylu, gazetecilerin birbirine ‘geçmesin' sözü üzerine "Sakın gaza gelme" karşılığı verdi.

Soylu, ayağına bastığı bir gazetecinin "Faul değil mi sayın bakanım?" sorusuna ise "Hakem görmedi" yanıtını verdi.

 

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