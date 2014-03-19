Polislerle selfie pozu veren gençler: Çeker çekmez kıyım kıyım uzaklaştık

Berkin Elvan’ın cenaze töreninde polislerin önünde ‘selfie’ çekerek fenomen olan iki genç, “Polislerle aramızda 1-2 metre vardı. Çeker çekmez kıyım kıyım uzaklaştık” dedi.

Gezi olayaları sırasında Okmeydanı'nda polisin attığı gaz fişeği sonucu yaralanan 269 yoğun bakımda kaldığı hastanede hayatını kaybeden 15 yaşındaki Berkin Elvan'ın cenaze töreninde Osmanbey’de başlayan polis müdahalesinin hemen öncesinde polislerle “selfie” fotoğraf çektiren iki genç dünya basınında da ses getiren o fotoğrafın hikâyesini Burcu Ünal'a anlattı.

Milliyet'te yer alan söyleşi şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi’nde doktora yapan bilgisayar mühendisi Orhan Sönmez. Diğeri ise kaptanlık yapan Berk Fırat. İkili “Biz fotoğrafı Berk’in ağabeyine göndermek için çekmiştik. Tüm dünyada bu kadar ses getirmesine şaşırdık” diyor.

‘Polisler merak ettiler’

Fotoğraf ne zaman çekildi?

Berk: Fotoğrafı Berkin Elvan’ın cenaze töreninin olduğu gün, cenaze henüz Feriköy’deyken çektik. O sırada Osmanbey’deki polis barikatının önündeydik. Bazıları cenazede böyle bir poz verdiğimiz için bizi eleştirdiler fakat biz aslında sadece orada polisle aradaki ilişkiye dikkat çekmek istedik.

‘Kalabalığa karıştık’

Polisler bir tepki vermedi mi?

Orhan: Tomaların arasından geçip, çektirdik. Ne yaptığımıza anlam veremediler.

Berk: Fotoğrafı çekerken polislerle aramızda yaklaşık 1-2 metre vardı. Sanırım zararsız ve samimi tavrımız nedeniyle bize müdahalede bulunmadılar ama ne yaptığımızı merak ettiler.

‘Polis müdahale eder’ diye endişelenmediniz mi?

Orhan: O anda müdahale başlarsa diye korktuk. Bu nedenle fotoğrafı çektikten hemen sonra da tekrar kalabalığın arasına döndük. Ardından müdahale geldi.

Berk: Bende ‘Bize doğrudan müdahale ederlerse’ gibi bir endişe oldu. Son günlerde polis müdahalesi bu kadar çok konuşulurken bu kadar yakın mesafede böyle bir şeye kalkışmamız çılgınlıktı. Zaten çeker çekmez kıyım kıyım uzaklaştık.

‘Bakalım İngiltere’de beni tanıyacaklar mı?’

Polisle selfie çekmek nereden aklınıza geldi?

Orhan: Amacımız Berk’in ağabeyine değişik bir fotoğraf göndermekti. Sadece Whatsapp’tan ona gönderecektik ama Whatsapp o sırada çalışmadığı için Facebook’a koyduk. Oradan da hızla yayıldı. Sonra birden kendimizi uluslararası medyada bulduk.

Fotoğrafa yapılan Başbakan ve oğluyla ilgili montajı görünce ne düşündünüz?

Orhan: Çok güldük! Bir süre sonra İngiltere’ye gideceğim, bakalım beni tanıyacaklar mı?

Berk: Benim yüzümün yerine Bilal Erdoğan’ın yüzünün yerleştirileceği aklıma bile gelmezdi.