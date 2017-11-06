Polislerin üzerine otomobil süren 2 şüpheliye 6'şar yıl 6'şar ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, \'dur\' ihtarına uymayan uyuşturucu şüphelilerinin otomobilinin bagaj kısmına ateş eden ve bir kişinin ölümüne neden olan polis, yargılandığı davada beraat etti. Aynı olayda otomobili polislerin üzerine süren ve bir polisin kolunun kırılmasına neden olan tutuklu 2 sanığa 6\'şar yıl 6\'şar ay hapis cezası verildi.

Olay, 24 Kasım 2016 tarihinde, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Gültepe Bulvarı\'nda meydana geldi. Polis, uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle içerisinde 26 yaşındaki Salih Sel, 36 yaşındaki Sedat Kahraman ve 32 yaşındaki Gökhan Öztürk\'ün bulunduğu 06 LAA 78 plakalı otomobili takibe aldı. Takip edildiklerini anlayan 3 şüpheli, Farabi Caddesi\'nde yol kapaması yapan polislerin üzerine otomobil sürdü. Bir polisin kolu kırılırken, şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

Polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca sonucu ekipler, şüphelilerin kaçtığı otomobili Gültepe Bulvarı\'nda gördü. Şüpheliler, \'dur\' ihtarına uymayınca polis, otomobilin bagaj kısmına birkaç el ateş etti. Bu sırada 2 şüpheli kaçarken, otomobilin içinde bulunan diğer şüpheliye polis kurşunu isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden şüphelinin Gökhan Öztürk olduğu belirlendi. Öztürk\'ün polisin açtığı uyarı ateşi nedeniyle öldüğü tespit edildi. Kaçan 2 şüpheli de polis tarafından kısa sürede yakalanarak, tutuklandı.

Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan yargılamada tutuklu Sedat Kahraman ve Salih Sel, hazır bulunurken, Gökhan Öztürk\'ün ölümüne neden olduğu ileri sürülen ve tutuksuz yargılanan polis memuru Nuh Mehmet Ö., davaya katılmadı. Tutuklu sanıklar, polislerin kendilerine \'dur\' ihtarında bulunmadığını iddia ederek, sadece alkollü oldukları ve yanlarında sürücü belgeleri olmadığı için polisten kaçtıklarını ileri sürüp, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda uyarı amacıyla açtığı ateş sonucu Gökhan Öztürk\'ün ölümüne neden olan polis Nuh Mehmet Ö. hakkında beraat kararı verdi. Polisten kaçarken, polis aracına zarar veren ve 1 polisin kolunun kırılmasına neden olan Salih Sel ve Sedat Kahraman\'a da 6\'şar yıl 6\'şar ay hapis cezası verildi.