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Politika

Polislerin bağışları neden Deniz Feneri’ne veriliyor?

CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, polislerden toplanan bağışların sadece Deniz Feneri Derneği’ne gittiğini öne sürdü.

11 Eylül 2008 03:00

 
CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin, polislerden toplanan bağışların sadece Deniz Feneri Derneği’ne gittiğini öne sürdü.
İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı soru önergesini 23 Haziran’da TBMM’ye sunan Ersin, bu önergesini tekrarladı. Emniyet teşkilatında, maaş dönemlerinde, polislerden yoksullara yardım amacıyla toplanan bağışların Deniz Feneri Derneği’ne verildiğini, ancak derneğe teslim edilen bağışların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıp ulaştırılmadığının bilinmediğini kaydeden Ersin, “Toplanan bağışlar neden sadece Deniz Feneri Derneği’ne veriliyor?” dedi.

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