Polislerin Arakanlı Müslümanları darp videosuna soruşturma

Myanmar hükümeti, ülkede Müslümanların yaşadığı Arakan bölgesinde, köylülerin güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini gösteren video ile ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Hükümet, görüntülerin Kasım ayında Maungdaw'da, iki polis memurunun vurulmasıyla sonrası gerçekleştirilen bir operasyon sırasında çekildiğini belirtti.

Bu bölgede daha önce 9 Ekim'de bıçaklı saldırganlar 9 polis memurunu öldürmüştü.

Myanmar hükümeti, saldırıyı yurtdışı bağlantılı radikal İslamcıların yaptığını söyleyerek Arakan bölgesinde operasyonlar başlatmıştı.

Videoda kalabalık bir köylü grubunun yerde yatığı görülüyor.

Polislerden biri bir adamı döverken, bir diğeri daha ona katılıyor. Daha sonra diğer adamlar da yerde yatan adama vurmaya ve tekmelemeye başlıyorlar.

Arakanlı Müslümanlara yapılan zulümlerle ilgili birçok iddia ortaya çıktı.

Bazı insan hakları örgütleri, Myanmar hükümetini Arakan bölgesinde etnik temizlik yapmakla suçladı.

Ancak yetkililer güvenlik güçlerinin yalnızca yasaları takip ettiğini söylüyor.

Gazetecilerin ve gözlemcilerin Arakan bölgesinde girişlerine izin verilmiyor. Bu nedenle iddiaların teyit edilmesi zorlaşıyor.

Sayıları tahminen bir milyonu bulan Arakanlı Müslümanlar özellikle Budist Myanmarlılar tarafından Bangladeş'ten gelen kaçak göçmenler olarak nitelendiriliyor.

Bazı aileler Maynmar'da 3 kuşağı aşkın süredir yaşıyor olmalarına rağmen hükümet bu kişilere de yurttaşlık tanımayı reddediyor.

Myanmarlı yetkililer kuralları ihlal eden polisler hakkında işlem başlatılacağını söyledi.

Bölgedeki BBC muhabiri Jonah Fisher'ın aktardığına göre yetkililer olayı 'hafif suç' olarak değerlendirebilir.

Fisher böyle bir olayın, Arakanlı Müslümanların ordunun kendilerine şiddet uyguladığı iddialarını doğruladığını söylüyor.