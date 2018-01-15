POLİSLERİN "BYLOCK" DAVASI'NDA MÜTALAA VERİLDİ...

* SAVCI, 106 POLİS SANIĞIN 15\'ER YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ…

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ)şifreli haberleşme programı \"ByLock\"u kullandıkları iddia edilen 108\'i tutuklu 144 polisin yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 106 sanığın \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsi talep edilen mütalaada, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen 2 tutuklu sanık hakkında da takdirin mahkemeye bırakıldığı kaydedildi. 36 sanığın dosyasının da ayrılmasına karar verilmesi istendi.

SANIK POLİS: ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMAK İSTİYORUM

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Alibey Spor Salonu\'nda yapılan duruşmada 108 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Deniz Ercan, etkinlik pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, 2013 yılında ihtiyaç gidermek için gittiği bir hastanede doktor olarak kendisini tanıtan \"Hasan\" isimli kişiyle tanıştığını, zamanla samimi olduğunu anlattı. Sanık Ercan, “Doktor Hasan bana Kur\'an bilip bilmediğimi sordu. Ben de \"Bilmiyorum\" dedim. Bana Kur\'an öğretebileceğini söyledi, ben de kabul ettim. Kartal\'daki evinde ve benim kendi evimde bana kuran öğretti\" dedi. \"Hasan\" isimli bu kişinin kendisine ait telefonuna \"ByLock\" programını yüklediğini iddia eden sanık Ercan, “Söz konusu ByLock programından bana risale ve ilmihal yolluyordu. Ben de bu işlerden sıkılan biri olarak bu programı daha sonra kaldırdım ve \'Hasan\' isimli kişi ile de görüşmeyi kestim. Benim FETÖ terör örgütüyle ve cemaatiyle bir ilgim yoktur. Milli uygularımı kullanarak beni de kandırmaya çalışmışlardır. Kur\'an öğrenmek için bir süre de olsa bu şahısla görüştüm. Benim ülkenin zararına bir faaliyetim olmamıştır. 21 yıl ülkeme ve milletime hizmet ettim. Ancak ihraç edildim. Eşimin ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Bildiğim her şeyi anlattım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim\" ifadelerini kullandı. Sorular üzerine sanık Ercan, \"Hasan\" isimli kişinin fiziksel ve kişisel özelliklerini de duruşmada anlatarak, sohbetlere katılmadığını söyledi. Ercan şunları kaydetti: \"Kur\'an öğrenirken yanımızda kimse yoktu. \'Hasan\' hakkında bir soruşturma var mı? Bilmiyorum. ByLock programında sadece \'Hasan\'dan mesaj aldım. Başka kimseden mesaj almadım. \'Hasan\'a \'Neredesin\' diyerek mesaj atmışlığım olmuştur. \'Hasan\' telefon rehberimde \'Doktor Hasan\' diye kayıtlıdır. Doktor Hasan, \'fazla görüşemiyoruz böyle bir program var\' diyerek programı yükledi.\"

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, \"Yargıtay 16. ceza Dairesi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Anayasa Mahkemesi\'nce verilen kararlar ile dayanakları da gösterilmek suretiyle tespit edilmiş olduğu üzere, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle; örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının, her türlü şüpheden uzak, kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespit edildiği göz önüne alınarak, ByLock iletişim sistemini cep telefonlarına yükleyip, pek çok kez sisteme dahil oldukları anlaşılan bu sanıkların örgüt ile organik bağ kurarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olduklarının sübuta erdiği, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında dosyaya giren ve yargılamada ortaya konulan, tartışılan tüm delillerle anlaşılmıştır\" denildi.

106 SANIĞIN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Bazı sanıkların ByLock programına kaç kez bağlandığını duruşma salonunda okuyan savcı mütalaasında 106 sanığın \"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak\"

suçundan 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, tutuklu sanıklar Ali Şirin ve Deniz Ercan\'ın Türk Ceza Kanunun (TCK)220/ 4 son cümle gereği etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması noktasında kararı mahkemenin takdirine bıraktı.

36 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI TALEP EDİLDİ

15 sanığın \'ByLock\' bağlantı tarihleri ve bağlantı sayılarının belirlenebilmesi için yazılan müzekkerelere cevap alınamadığı gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verilmesini istenen mütalaada, ayrıca savunmaları alınamayan ve haklarında yakalama kararı bulunan 21 sanığın da dosyasının ayrılması talep edildi. Savcı, ayrıca 108 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Alibey Spor Salonu\'nda 16 ve 17 Ocak\'ta da devam edecek olan duruşmalarda, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınacak.