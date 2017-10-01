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Polisleri taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Kangal ilçesinde görevden dönen polisleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7 polis hafif şekilde yaralandı

01 Ekim 2017 22:00

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ın Kangal ilçesinde görevden dönen polisleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7 polis hafif şekilde yaralandı.
Kaza saat 15.30 sıralarında Kangal ilçesi Alacahan Köyü yakınlarında yaşandı. Erzurum\'dan görev dönüşü için Adıyaman’a giden ve içerisinde Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde görev yapan 21 polisin bulunduğu Habip Taşlı yönetimindeki 02 A 0670 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak devrildi. Kazada midibüs içinde bulunan 21 polisten 7\'si hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan polis memurları Burak Kuş, İnan Kalkan, Hasan Yaşar, Nazif Kulaksız, Abdullah Delmeç, Kalender Bora ve Yusuf Ursul olay yerine gelen ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıl polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan polislerin başka bir araca aktarılacağı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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