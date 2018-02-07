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Polisleri görünce uyuşturucuyu tuvalete döktü

GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucunun bir kısmını tuvalete döktüğü, bir kısmını da sobada yaktığı tespit edilen kadın, gözaltına alındı

07 Şubat 2018 17:22

GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucunun bir kısmını tuvalete döktüğü, bir kısmını da sobada yaktığı tespit edilen kadın, gözaltına alındı.
Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eşref Dinçer Mahallesi’nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. İçeridekiler tarafından açılmayan kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri, G.A. adlı kadının uyuşturucu maddeyi tuvalete dökerken yakalandı. Polis, klozetteki uyuşturucuyu elleriyle çıkartarak delil torbasına koydu. G.A.\'nın polisin kapıyı kırdığı sırada uyuşturucunun bir kısmını da sobaya atarak yaktığı iddia edildi. 
Gözaltına alınan G.A. emniyete götürüldü.

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