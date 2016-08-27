T24 LogoT24 Logo
Politika

Polislere yönelik başörtüsü yasağı kalktı

Askeri personel yakını olan başörtülü kadınların orduevleri, askeri gazinolar ile kamplara başörtülü girmeleri serbest bırakılmıştı.

27 Ağustos 2016 14:18

İçişleri Bakanlığı, polisin kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirdi ve kadın polise de başörtüsü serbestisi getirdi. Resmi gazetede yayımlanan değişiklikte başörtüsü, "Üniforma renginde desensiz giysi" olarak tarif edildi. 2013’de memurların kılık kıyafet yönetmeliği değişmiş ve kamu personeline başörtüsü serbestisi getirilmişti. Ancak, polis, asker, hakim ve savcılar kapsam dışı bırakılmıştı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, ueni düzenlemeye göre, resmi kıyafetli ve üniformalı kadın polisler, ”Şapka, kep veya örgü bere altında, yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına, üniforma renginde desensiz giysi” takabilecek. Yeni yönetmelikte bu hüküm mevcut 5. madde (i) bendinin başına şöyle eklendi:
"(i) Bayanlar şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde, başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine, dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek personelin siyah, bayan personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunludur. Ancak, kışlık kıyafet ile görev yapılan dönemlerde bayan personel pantolon veya etek altında tamamı siyah gözükecek şekilde siyah çorap da giyebilir”

 

Mevcut yönetmelik nasıldı?

 

15 Ağustos 2007’de yayınlanan ve bugüne kadar uygulanan İçişleri Bakanlığı kılık kıyafet yönetmeliğinin değişiklik öncesi ilgili maddesi ise şöyleydi:
”Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek personelin siyah, bayan personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunludur. Ancak, kışlık kıyafet ile görev yapılan dönemlerde bayan personel pantolon veya etek altında tamamı siyah gözükecek şekilde siyah çorap da giyebilir.”

 

Orduevleri de serbest

 

16 Ağustos 2016’da yapılan ve Milli Savunma Bakanlığı’nın kılık kıyafet yönetmeliğini değiştiren düzenleme ile de kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü şekilde orduevlerine girmeleri serbest bırakılmıştı. Böylelikle, askeri personel yakını olan başörtülü kadınların orduevleri, askeri gazinolar ile kamplara başörtülü girmeleri serbest bırakılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kadın askerler için ise başörtüsü yasağı bulunuyor.

 

Kamuda serbest

 

2013’te ”Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte” yapılan değişiklik ile kamudaki memur ve işçilere başörtüsü yasağı kalkmış, emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar ile TSK’da görev yapanlar ise kapsam dışı bırakılmıştı. Son değişiklik ile kadın polisler de kapsama alındı.

ETİKETLER

Resmi Gazeteİçişleri Bakanlığıpolisbaşörtüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24