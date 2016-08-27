Polislere yönelik başörtüsü yasağı kalktı

İçişleri Bakanlığı, polisin kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirdi ve kadın polise de başörtüsü serbestisi getirdi. Resmi gazetede yayımlanan değişiklikte başörtüsü, "Üniforma renginde desensiz giysi" olarak tarif edildi. 2013’de memurların kılık kıyafet yönetmeliği değişmiş ve kamu personeline başörtüsü serbestisi getirilmişti. Ancak, polis, asker, hakim ve savcılar kapsam dışı bırakılmıştı.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, ueni düzenlemeye göre, resmi kıyafetli ve üniformalı kadın polisler, ”Şapka, kep veya örgü bere altında, yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına, üniforma renginde desensiz giysi” takabilecek. Yeni yönetmelikte bu hüküm mevcut 5. madde (i) bendinin başına şöyle eklendi:

"(i) Bayanlar şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde, başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine, dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek personelin siyah, bayan personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunludur. Ancak, kışlık kıyafet ile görev yapılan dönemlerde bayan personel pantolon veya etek altında tamamı siyah gözükecek şekilde siyah çorap da giyebilir”

Mevcut yönetmelik nasıldı?

15 Ağustos 2007’de yayınlanan ve bugüne kadar uygulanan İçişleri Bakanlığı kılık kıyafet yönetmeliğinin değişiklik öncesi ilgili maddesi ise şöyleydi:

”Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez. Erkek personelin siyah, bayan personelin ise ten rengi, şeffaf ve parlamayan çorap giymesi zorunludur. Ancak, kışlık kıyafet ile görev yapılan dönemlerde bayan personel pantolon veya etek altında tamamı siyah gözükecek şekilde siyah çorap da giyebilir.”

Orduevleri de serbest

16 Ağustos 2016’da yapılan ve Milli Savunma Bakanlığı’nın kılık kıyafet yönetmeliğini değiştiren düzenleme ile de kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü şekilde orduevlerine girmeleri serbest bırakılmıştı. Böylelikle, askeri personel yakını olan başörtülü kadınların orduevleri, askeri gazinolar ile kamplara başörtülü girmeleri serbest bırakılmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kadın askerler için ise başörtüsü yasağı bulunuyor.

Kamuda serbest

2013’te ”Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelikte” yapılan değişiklik ile kamudaki memur ve işçilere başörtüsü yasağı kalkmış, emniyet hizmetleri sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar ile TSK’da görev yapanlar ise kapsam dışı bırakılmıştı. Son değişiklik ile kadın polisler de kapsama alındı.