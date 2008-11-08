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Yaşam

Polislere üzülmüş, ilişkiye girmiş

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde, fuhuş nedeniyle gözaltında iken görevli 2 polisle grup seks yaparken yakalanan G.T., 'Hallerine üzüldüm ve cinsel ilişkiye girdim' dedi

08 Kasım 2008 02:00

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde, fuhuş nedeniyle gözaltında iken görevli 2 polis ile nezarethanede grup seks yaparken MOBESE kameraları tarafından görüntülenen G.T., ifadesinde, "Hallerine üzüldüm ve cinsel ilişkiye öyle girdim. Şikayetçi değilim" dedi.

Polisler İ.T. ve M.A.’nın açığa alınıp haklarında soruşturma başlatılmasına neden olayla ilgili ifade veren G.T., polislerin kendisine zorla bir şey yapmadığını ileri sürdü. 2004-20006 yılları arasında Gaziantep’te de fuhuş yaptığı gerekçesiyle defalarca gözaltına alındığı ortaya çıkan G.T. şunları söyledi: "Polislerin çalışma şartları çok zor. Gece-gündüz bu ağır koşullarda çalışıyorlar. Onlar için üzülüyorum. Bu hallerini görünce acıdım ve üzüldüğüm için her iki polisle cinsel ilişkiye girdim. Beni ilişkiye zorlamadılar. Ne varki bunda? Kimseden şikayetçi de değilim. İsteyerek birlikte oldum her ikisiyle de. Şikayetçi değilim."

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