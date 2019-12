-POLİSLERE UZAKTAN EĞİTİM ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ''Polis teşkilatımız giderek kendine öz güveni artan, toplumla ilişkileri olumlu seyreden, toplumun beğenisini kazanan teşkilat haline geldi'' dedi. Polis Akademisi ile Erzurum Atatürk Üniversitesi arasındaki ''Güvenlik Eğitimi Öğretimi ve İşbirliği Protokolü'' imza töreninde konuşan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, teknoloji ve eğitim alanında emniyet teşkilatını çok desteklediklerini belirterek, ''Eğitim çağımızda her mesleğin sürekli içinde olması gereken bir alandır. Polis eğitimine ülke olarak son yıllarda büyük önem veriyoruz. Şu anda polislerimizin yüzde 85'i üniversite mezunu bunun bir kısmı lisans bir kısmı ön lisanstır. Şu anda iki yıllık okul mezunu olan polis sayısı 105 bindir'' diye konuştu. Atalay, Atatürk Üniversitesi ile yapılan protokolle daha çok iki yıllık okul mezunu olan polislerin lisans tamamlama eğitimi alabileceklerini ve 4 yıllık okul mezunu olabileceklerini kaydetti. Askerlik için verilen 15 aylık aranın büyük bir sorun olduğunu bildiren Atalay, askerlik muafiyeti ile polislerin her manada rahatladığını söyledi. Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal da polis teşkilatında hem zihinsel hem de teknolojik dönüşüm yaşandığını belirterek, her yıl 100 binin üzerinde emniyet mensubuna hizmet içi eğitim verildiğini söyledi. Köksal, Atatürk Üniversitesiyle ortaklaşa yürütülecek olan ve emniyet mensubuna uzaktan eğitim imkanı verecek uygulamayla, lisans eğitimini tamamlama yolunun açılacağını kaydetti. Polis Akademisi ile Erzurum Atatürk Üniversitesi arasında imzalanan protokol gelecek eğitim-öğretim yılında hayata geçecek. Protokolle, emniyet teşkilatında bulunan ön lisans mezunları görevlerini sürdürürken eğitimlerine devam edebilecek. İnternet üzerinden yapılacak eğitimin sınavları da yine internetten yapılacak. Protokol kapsamında polisler için sadece iktisat ve işletme bölümleri açılacak.