T24- Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'ın yayınladığı genelge uyarınca polislere öfke kontrolü eğitimi verilecek. Sorunlu polisler psikoloğa yönlendirilecek, mazereti olmadan bu yönlendirmeyi kabul etmeyenler disipline sevkedilecek.



Toplumsal olaylarda yaşanan müdahale görüntüleri nedeniyle çok sert sözlerle eleştirilen polise öfkesini kontrol etmesi öğretilecek.



Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'ın yayınladığı genelge, polislerin sorunlarını ve taleplerini aktarmaları için haftada en az bir günün görüş günü olarak belirlenmesini içeriyor.



Bu görüş günlerinde öncelikle birim amirleri, kendilerine bağlı personelin ruh halini anlama, intihar eğilimlerini önceden tespit edebilme konularında eğitilecek. Bu eğitim memuriyet görevine yeni başlayan tüm personele her yıl tekrar ettirilecek.



Birim amirleri aşırı çöküntü, ümitsizlik, dalgınlık veya içe kapanma hali gözlemledikleri personeli rehberlik bürolarına yönlendirecek.



Geçerli mazereti olmaksızın hastaneye gitmek istemeyenler veya buna direnenler hakkında disiplin hükümleri uygulanacak.



Birim amirleri çalışanların boşanma ve aile içi geçimsizlik gibi sorunlarını da takip edecek, personeli gerekirse sorun yaşayan aile bireyi ile birlikte danışma bürolarına gönderecek.



Kendine veya çevresine zarar verme riski bulunan personelin silahı geçici olarak alınıp muhafaza edilecek.



Emniyetin bu uygulamasının tanıtımı yapılacak. Polis eğitim kurumlarında da öğrencilere yönelik önleyici rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sunulacak.