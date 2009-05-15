2003'te meydana gelen depremden sonra yapılan eylemde yaralanan polislere ödenen tazminat eylemcilerden isteniyor.



Bingöl'de 1 Mayıs 2003'te meydana gelen depremin 2. gününde, bazı kişilerin çadır almadıkları iddiasıyla yaptığı eylemde yaralanan polislere ödenen tazimatın eylemcilerden tahsil edilmesi için açılan davanın görülmesine başlandı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de, bazı kişilerin, deprem sonrası çadır alamadıkları iddiasıyla 2 Mayısta yaptığı eylemde yaralanan bir başkomiser olmak üzere 5 polis memuruna 16 bin 924 TL tazminat ödedi.



İçişleri Bakanlığı, polis memurlarına ödediği tazminatı tahsil edebilmek amacıyla Bingöl Asliye Hukuk Mahkemesinde, Hazine zararına sebebiyet veren 16 eylemci hakkında dava açtı.



Yargılanmaya başlanan eylemciler haklarındaki suçlamaları kabul etmezken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.



Bingöl'de 1 Mayıs 2003'de meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde 177 kişi ölmüş, 520 kişi de yaralanmıştı. Depremin 2. gününde bazı kişiler çadır alamadıkları iddiasıyla Valilik önünde eylem yapmıştı.

