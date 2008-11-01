Polislere ‘facebook’ uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yayınladığı tebligatla facebook’a üye olan kimi polislerin burada mesleğin ciddiyetine yakışmayan yazılar yazdıklarını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. Emniyet Genel Müdürlüğü, 19 Ekim’de bütün personele iletilmesi talimatıyla bir tebligat yayınladı. Tebligatta kimi personelin facebookta polis, çevik kuvvet vb. gibi adlarla kurulan gruplara üye olduğu kaydedilerek, buralara üye olan polislerin “polislik mesleğinin ciddiyetine yakışmayan” yazılar yazdıklarına dikkat çekildi. Yine kimi polislerin mesleki sıkıntıları açık bir şekilde dile getirdikleri ve mesleki sırları da açıkladıkları belirtilerek, personelin bu konuda dikkatli olması istendi.



