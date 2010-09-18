Polislere 'çorba parası' teklif edenler yandı

T24 - Trafik polislerine görev başında, “çorba parası” olarak nitelendirilen rüşveti teklif edenler yandı.





Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, geçtiğimiz nisan ayında, ABD’de kullanılan ve karanlıkta radar kontrolünün yapılmasını sağlayan hassas cihazlardan 400 adet sipariş verdi. Yaklaşık bir ay önce Türkiye’ye getirilen cihazlar, tüm il emniyet müdürlüklerine dağıtıldı.

50 metre çapı dinliyor



Görüntü kaydı yapabilen ve 50 metreye kadar tüm kısık sesli konuşmaları algılayabilen sistem, şehir içi ve şehirler arası yollarda görev yapan radar araçlarına takılmaya başlandı. Geçmişte kullanılan sisteme oranla, yüzde 100 daha kaliteli görüntü kaydeden cihazlar, istenildiği takdirde gece hız kontrolü yapımında da kullanılabilecek. Cihazın en önemli özelliği ise hız kontrolü yapımı sırasında çekilen tüm görüntüleri ve alınan ses kayıtlarını hafızasında saklayabilmesi.

Mahkemede delil olacak



Cihazlar, öncelikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kullanılmaya başlandı. Harekete duyarlı kamerası sayesinde, trafikte kural ihlali yaptığı gerekçesiyle durdurulan araca yönelen kamera, duyarlı dinleme cihazı sayesinde ise polisle sürücü arasındaki tüm diyalogları kayıt altına alıyor. Ceza yazılmaması karşılığında rüşvet teklif edildiği taktirde ise ses kayıtları mahkemede delil olarak kullanılabiliyor. Denemelerde olumlu sonuçlar veren cihazların bir yıl içinde tüm radar araçlarına takılması planlanıyor.

Rüşvetin suçu ağır



TCK’nin 252. Maddesinde “Rüşvet alan kamu görevlisi, 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur” deniliyor.