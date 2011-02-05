-POLİSLERE ASKERLİK MUAFİYETİ TBMM (A.A) - 05.02.2011 - Emniyet teşkilatında 10 yılını doldurmuş polislerin askerlik hizmetini yapmış sayılmasını öngören tasarı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile mezun olup göreve başlamak kaydıyla polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görmekte olanlar ve bu kurumların giriş sınavlarını kazanmış olanlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların askere celp ve sevk işlemleri ertelenecek. Bu yükümlülerden Emniyet teşkilatında 10 yıllık hizmet süresini tamamlayanlar; askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bu yükümlüler ile ilgili bilgiler, İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına gönderilerek nüfus kayıtlarına işlenmesi sağlanacak. Yasaya göre, 10 yıllık sürenin başlangıcında, polis eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak fiilen göreve başlanılan tarih esas olacak. 10 yıllık süre tamamlanmadan herhangi bir nedenle Emniyet teşkilatından ayrılan veya başka kuruma nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, genel hükümlere göre askerlik hizmetini yerine getirecek. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, bu kapsama giren personelden, halen askerlik hizmetlerini yerine getirmekte olanların, askerlik hizmetleri durdurularak terhis edilecek ve görevlerine iade edilecek. Yasa, yurt dışında görev yapan veya eğitimini yurt dışında sürdüren polisleri de kapsayacak. Düzenleme kapsamına giren polisler hakkındaki yoklama kaçağı ve bakaya gibi suçlardan adli takibat yapılamayacak, başlatılan tahkikatlar da durdurulacak. -''SEÇİM RÜŞVETİ DEĞİL''- Tasarı üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Beşir Atalay, polis memurlarının güvenlik konusunda uzun bir eğitim aldığını ve ömür boyu güvenlik hizmeti yaptıklarını söyledi. Atalay, üniformalı ve silahlı olarak çalışan polis memurlarının, zaten askerlik görevine benzer bir görevi icra ettiklerini dile getirdi. Hiçbir Avrupa ülkesinde polis memurlarının ayrıca askerlik yapmadığını belirten Atalay, şöyle devam etti: ''Çünkü zaten benzer güvenlik hizmeti yapıyorlar. Polislik mesleğini bu kapsamda ne kaymakamlık ne savcılık ne diğer meslek alanları mukayese edemeyiz. Bazen 'Yarın doktorlar ya da başka meslek grupları da aynı hakkı isterse' diye soruluyor. Onlar için de tabii neticede düzenlemeler yapılabilir. Hangi vatandaşımızın nasıl askerlik yapacağı, kanunla düzenlenir. Bu da Parlamentomuzun yetkisindedir. Ama bizim tasarımızda haklı gerekçemiz var. Diğer meslek gruplarıyla mukayese edilemeyecek şekilde bir haklılık var. Bu düzenleme polis teşkilatımıza ciddi bir destek verecek. Bu, seçim rüşveti falan değil. Yıllardır üzerinde çalıştığımız bir konudur. Bu konuda Sayın Başbakanımızın özel ilgisi ve Sayın Genelkurmay Başkanımızın özel katkısı oldu. İkisine de teşekkür ediyorum.'' Bakan Atalay, polis memurlarının bu düzenlemeden yararlanabilmesi için meslekte en az 10 yılı doldurma şartını getirmelerinin nedeninin, konunun istismar edilmesinin önüne geçmek olduğunu ifade etti. Atalay, polisliğin, askerlikten kurtulmak için meslek tercihi olmasın diye böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Bakan Atalay, daha önce askerlik görevini yapmış olan polis memurlarının askerlikteki süresinin rütbe terfisinde değerlendirildiğini, dolayısıyla bunun ücrete de yansıdığını söyledi. Atalay, polisin il ve ilçe belediye sınırları içinde, jandarmanın ise bu sınırların dışında kalan bölgede görev yaptığını ifade etti. Ancak 2 yıl önce yeni bir düzenleme yaptıklarını anımsatan Atalay, bu düzenlemeye göre, valilerin, güvenlik yöneticileri ile görüşerek, gerekli gördüğü durumlarda, il ve ilçe sınırları içinde jandarmayı, bu sınırlar dışında polisi görevlendirebileceğini kaydetti. Polis teşkilatının çalışma şartlarının eskiye göre daha iyi olduğunu belirten Atalay, mevcut eksiklikleri gidermek için de çalıştıklarını bildirdi. Atalay, ''Ama bugün askerlikle ilgili yapılan düzenleme, Meclisin polis teşkilatına önemli hediyesidir. Bu köklü bir karardır'' dedi. Atalay başka bir soruyu yanıtlarken, bekçilerin de emniyet hizmeti sınıfı içinde olduklarını ancak askerliğini yapmayan bekçi bulunmadığını söyledi.