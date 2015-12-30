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Polislere 24 maaş taltif verilecek

En az 1200 en fazla 9400 lira ödül

30 Aralık 2015 18:18

Güneydoğu’daki operasyonlarda görevlendirilen polislere 24 maaş taltif verilecek. Taban ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre 1200 lira ile 9408 lira arasında taltif verilecek.

NTV'nin haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Taltif Komisyonu'nun aldığı karara göre, istihbarat polisleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler ve özel harekat polisleri faydalanacak. Taban ücret üzerinden yapılacak hesaplamayla polisler rütbelerine göre en az bin 200 en fazla 9 bin 408 lira alacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü şehirlerde devam eden çatışmalar içinde ekipleri meskun mahalde çatışma eğitimi alan polislerle takviye ediyor. Eylül-Ekim ayında eğitim alan 750 özel harekat polisi çatışmaların yoğun olduğu bölgelere gönderiliyor. Polisler ocak ayında itibaren göreve başlayacak.

Doğu ve Güneydoğu'da görev yapmak üzere 5 bin özel harekat polisinin alımı için de sona gelindi. Yeni yılda eğitime tabi tutulacak polisler, terörle mücadelede kritik öneme sahip bölgelerde görevlendirilecek. Bu adımla terörle mücadelede özel harekat polisinin etkinliği arttırılacak. Polisler şehirlerdeki operasyonların yanı sıra askerle kırsal arazide de operasyonlara katılacak.

Taltif tutarının hesaplanması memurun maaş katsayısını göre değişiyor. Taltif miktarı, Emniyet Teşkilatı mensuplarının fiilen almakta oldukları aylık tutarların maaş katsayısı ile çarpımından oluşmaktadır.

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