Polislerden muhtarlara kalaşnikoflu eğitim

Bursa’da muhtarlara polis tarafından atış eğitimi verildi. Muhtarların bir kısmı kendi silahlarını kullanırken, aynı zamanda Emniyet tarafından sağlanan kalaşnikoflardan (AK-47) da yararlanıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve mesai arkadaşları, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla bir araya geldi. Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, Narkotik Suçlarla Şube Müdürü Hakan Uzundağ'ın da katıldığı, Bursa Özel Harekat Şube Müdürlüğü Atış ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 30 muhtar, Osman Ak tarafından verilen kısa eğitimin ardından hedef tahtalarına atış yaptı.

Atışlarda kendi tabancalarını ve emniyete ait kalaşnikofları kullanan muhtarlar atışları esnasında bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.