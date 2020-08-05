Polislerden güvenlik kamerası teşhisi: Görüntülerde darp eden kişi Daria Kyryliuk’un sevgilisi

Çeşme'de The Beach of Momo adlı plajda güvenlik görevlisi tarafından darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk olayında yeni gelişmeler yaşandı. Ünlü model, kendisini eğlence mekânı Momo’da çalışan güvenlik görevlisi Kadir K.’nın darp ettiğini öne sürdü. Mekânın güvenlik görevlileri ise Kyryliuk'un sevgilisi tarafından darp edildiğini iddia etti. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polisler, görüntülerdeki kişinin Kyryliuk'un sevgilisi Baran Güneş'e ait olduğu teşhisinde bulundu.

İlk iddiaya göre Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, sevgilisi Baran Güneş ve içinde Arap dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu arkadaş grubuyla The Beach of Momo adlı plaja gitti. Kyryliuk, 2 gün sonra yüzünün kanlar içinde olduğu bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı. Momo’da Kadir adlı kişi tarafından darp edildiğini öne sürdü.

İlk kez konuşan Daria Kyryliuk, “Arkadaşlarımızla eğlenmek için The Beach of Momo’ya gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar. Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim” dedi.

"Avrupa’da büyüyen biri; bırakın şiddeti ses yükseltilmesine bile tahammül etmeyecek bir kadın"

Daria Kyryliuk’in erkek arkadaşı Baran Güneş de “Güvenliklerle kapıya kadar geldik. Güvenliklerle tartışmaya başladık. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İki ayrı insandan yumruk yedi. Vuranların bir tanesi 60 yaşında bir bodyguarddı. Dayak yedikten sonra yokuşun başına zor bela çıktık. Arabaya hepimiz bindik. Araca bindiğimiz halde bize tekme ve yumruk atmaya devam ettiler. Eve gittiğimizde Daria panik atak geçirdi. Çimlerin üzerinde yarım saat ağladı. Her tarafı kanıyordu. Burnu kanıyordu, yanağında kan vardı, gözü şişmişti. Daria manken, suratıyla ve vücuduyla para kazanıyor. Kendisine geldikten sonra hastaneye götürdüm. Ardından karakola giderek ifade verdik. İddia edildiği gibi ben kız arkadaşıma bir şey yapmış olsam; kız arkadaşım Avrupa’da büyüdü. Avrupa’da büyüyen biri bırakın şiddeti ses yükseltilmesine bile tahammül etmeyecek bir kadın. Aramızda hiçbir şey olmadı” diye konuştu.

Valenin iddiası: Başka gruplarla kavga ediyorlardı, biz ayırıp, arabalarına bindirmeye çalıştık

Öte yandan darp edilme olayında bir başka adı geçen kişilerden, vale olarak görev yapan Mircan Kızılay ise iddiaları reddederek şöyle konuştu:

“Mekandan çıkarken sarhoşlardı. Başka gruplarla kavga ediyorlardı. Biz ayırıp, arabalarına bindirmeye çalıştık. Sonra gönderdik. Olayda, vurma kırma gibi hiçbir şey yok. Bu atılan bir iftira. Şikayetçi olduk. Biz neden kadına vuralım? Evine gönderdiğimiz zaman yüzünde hiçbir şey yoktu.”

Başka bir iddia: Daria Kyryliuk’u sevgilisi Baran Güneş dövdü

Bir başka iddiaya göre ise Ukraynalı model Daria Kyryliuk’u sevgilisi Baran Güneş dövdü.

Olayla ilgili soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. Soruşturmada polis tarafından yürütülen ifade alma işlemleri bundan sonra Çeşme Başsavcılığı tarafından devam ettirilecek.

Çeşme Başsavcısı da soruşturmaya nezaret edecek. Bu kapsamda savcılık Daria ve sevgilisi Baran Güneş’i tekrar ifadeye çağırdı. Ayrıca arkadaşlarının, komşularının ve mekândaki bazı kişilerin de ifadeleri alınacak.

Olaydan sonra alınan sağlık raporuna göre, Daria ve sevgilisi Baran alkollüydü. Ayrıca olayın içerisinde yer alan ve Baran’ın arkadaşı olan Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Mansur adlı kişi de sağlık raporu almıştı. O da ifadesinde güvenlikçileri suçlamıştı.

Polisler, güvenlik kameralarında Daria’yı darp ettiği görülen şahsın

Baran Güneş olaydan sonra alınan ifadesinde “Kırmızı bir araçtan laf attılar. Tartışma çıktı. Güvenlikçiler bizi darp etti. Beni de darp ettiler” diye ifade vermiş. Olay yerine ilk giden polislerin ifadeleri darp eyleminin Baran tarafından gerçekleştirildiği yönünde. Ayrıca olay yerine giden polisler Daria’nın yanında gördükleri şahsın ve güvenlik kameralarında Daria’yı darp ettiği görülen şahsın Baran olduğu teşhisini yaptı.

Plaj sahibi ile sevgilisi arasındaki mesjlaşma

Daria Kyryliuk, plajın sahibi Burak Beşer ile sevgilisi Baran Güneş arasında geçtiğini belirttiği bir mesajlaşmanın görüntüsünü de yayınladı. Mesajlaşmada sevgilisi Baran Güneş, “Burakcığım security ile dışarıda bayağı tatsız durumlar oldu. Yarın konuşuruz” diyor. Mekanın sahibi Burak Beşer’in buna yanıtı ise “Barancım hiç sıkıntı yok. Dinlediğim kadarıyla yabancı çocuklardan çıkıyor bu olay. Keşke olmasaydı. Çok üzüldüm” oluyor.

Plajın sahibi içeride ve dışarıda güvenlik kamerası olmadığını iddia etmişti

Çeşme'deki plajın sahibi Burak Beşer, gazetecilerin ısrarla kamera görüntülerini sorması üzerine ne içeride ne dışarıda güvenlik kameraları olmadığını iddia edip kendilerine karalama kampanyası yapıldığını ileri sürdü. Şaşkın olduğunu söyleyen Beşer, “Olay işletmemizin dışında ve alakası olmayan yerde gerçekleşmiş, iki farklı misafir arasında olmuştur. Ne çalışanlarımızla ne de bizimle hiçbir alakası yoktur. Olay bizi üzdü. Olan şeyi söylüyoruz, yalan söylemiyoruz görgü tanıkları şahitler de var biz de hukuksal yollara başvuracağız” dedi.

Plaja 15 gün kapatma cezası

BB Tur.Ltd.Şti isimli şirket tarafından işletilen The Beach of Momo’ya, 1593 Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’nci maddesinde yer alan, “sosyal mesafe kuralına uymama” ve “toplum sağlığına tehlike arz etmek” kurallarını 7 kez ihlal ettiği gerekçesiyle 15 gün kapatma cezası verildi.