Polislerden çocuklar için güvenlik etkinliği

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN Emniyet Müdürlüğü, okula giden çocukların güvenliğini sağlamak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak olarak \'Güvenli Okul- Güvenli Çevre\' projesi başlattı. Proje kapsamında, polisler öğrencilerle bir araya gelip, polislik mesleği ve güvenlik konularında bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün ortak çalışmasıyla, okul çevrelerinde şiddet olaylarının önlenmesi, daha güvenli eğitim ortamının sağlanması, her türlü şiddet, cinsel istismar, yasa dışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden çocuk ve gençleri korumak amacı ile \'Güvenli Okul-Güvenli Çevre\' projesi hayata geçirildi. Kentte, öğrencilerin güvenle okula gidip gelmesi için polis okulların çevresinde aldığı güvenlik tedbirlerini artırdı.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve polis ekipleri, proje kapsamında, öğrencilerin polislik mesleğini sevmesi için de okullarda bilgi veriyor. Etkinliklerden birinde, Yunus ekiplerinin Türk bayraklı gösterisi ve özel eğitimli köpeklerin şovu, öğrencilerden büyük ilgi gördü. Polisler, öğrencilere eğlenceli oyunlar eşliğinde meslekleri hakkında bilgiler verdikten sonra genel güvenlik konularıyla ilgili uyarılarda bulundu. Öğrencilere, yabancılarla iletişim kurarken dikkatli olmaları, tanımadıkları kişilerin verdikleri yiyecekleri kabul etmemeleri, tanımadıkları kişilere kapıyı açmamaları gibi konularda uyarıda bulunan polisler, ailelerinin ve kendilerinin uymaları gereken trafik kuralları hakkında da bilgilendirme yaptı.

Projenin içeriği ve hedefi hakkında bilgi veren İl Emniyet Müdürü Onar, \"İl Emniyet Müdürlüğü olarak hazırladığımız bu proje ile minik yavrularımız ile polis arasındaki güven duygusunu artırmaya çalışırken, onlara hazırlamış olduğumuz eğlenceli şovlar ve oyunlarla trafik kurallarını öğretmeye ve günlük hayatta karşılaşabilecekleri güvenlik sorunlarıyla ilgili onları bilgilendirmeyi amaçladık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın özellikle bu yaşlarda kazandıkları olumlu davranış ve tutumların hayatları boyunca kişiliklerinin birer parçası olduğu düşünüldüğünde, biz polisleri bizden dinleyerek öğrenmeleri, güvenlik ve trafikle ilgili kuralları bu yaşta kazanmaları önemlidir. Bu sebeple çocuklarımızın eğitimine, gelişimine katkısı olacağını düşündüğümüz projelerimiz Sayın Valimizin destekleriyle yine devam edecektir\" dedi.



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