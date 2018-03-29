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Polisler, yaşlılarla dans edip, oynadı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, öğrencilerle birlikte huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti

29 Mart 2018 15:12

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şube Müdürlüğü\'nde görevli polisler, öğrencilerle birlikte huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Polisler, düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleriyle müzik eşliğinde dans edip, oynadı.
TDP Şube Müdürlüğü\'nde görevli polisler, Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle birlikte huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Yaşlıların moral ve motivasyonlarını yükseltmek, onlara sevgi ve saygıyı dile getirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, polisler ve öğrenciler, yanlarında getirdikleri müzik aletleriyle burada kalan yaşlılara müzik ziyafeti sundu. Müziğe eşlik eden huzurevi sakinleri, zaman zaman oyun havaları eşliğinde polislerle oynayıp, halay çekti.

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