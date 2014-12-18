Polisler tarafından vurulduğu iddia edilen Kadir Çakmak'ın otopsi raporu açıklandı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün gece saatlerinde polisler tarafından vurulduğu iddia edilen 16 yaşındaki Kadir Çakmak'ın otopsi raporu açıklandı. Rapora göre, başına isabet eden şarapnel parçaları ve 4 kurşun sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

DİHA'da yer alan habere göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde dün gece saatlerinde polisler tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edilen 16 yaşındaki Kadir Çakmak'ın Dağkapı'da bulunan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemi yapıldı. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi Avukatlarının da katıldığı otopside, Çakmak'ın yüzüne isabet eden şarapnel parçaları ve 4 adet ateşli silah yarası nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kadir Çakmak'ın otopsi raporunda şunlar yer aldı:

"Alnında yoğun olmak üzere yüzünde çok fazla şarapnel parçaları ile uyumlu yapı izlendi. Sol kaş üzerinde 2x2 cm kalındığında frontal kemikte kırık oluşturan sol göz küresini harabiyetine neden olan şarapnel parçasına bağlı giriş yarası sağ kaş üst medialde alında 1,5x 2 cm zemininde neden olan şarapnel parçasıyla oluşmuş atipik yara sağ göz altında burun sağ yanda, 0,9 cmlik cildi sıyrık ağız sol yanında optik seyirili 0,9x0,4 cm'lik cildi sıyrık , sol yüz kapağında 3 cmlik laserasyon, burun sol yanda cildi sıyrık, sağ omuz önde 0,5 cmlik cildi sıyrık izledi.

1 nolu ateşli silah giriş yarası: Sağ klavikula alt alanda göğüs sağ üstte çevresinde media tarafında vurma izlenen 3,5x3 cmlik ateşli silah giriş yarası saptandı.

2 nolu ateşli silah çıkış yarası: Sağ koltukaltında orta ve ön alanda 7x3 cmlik ateşli silah çıkışı yarası izlendi

3 nolu ateşli çıkış yarası sağ arka koltukaltı hattında 2 nolu tariflenen yaranın arka tarafında bulunan ateşli silah çıkış yarası izlendi. Sağ koltukaltı disseke edildiğinde bölgede kas yaralandığı ve kot kırıkları damar yaralanması olmadığı saptandı.

4 nolu ateşli silah giriş yarası: Sırt sol alt alanda çevresinde vurma halkası izlenen 5x3 cmlik atipik ateşli silah giriş yarası izlendi.

Sol elde 2. parmakta yumuşak doku ve kemik kırığına neden olan 3. ve 4. parmaklarda ise yumuşak doku yaralanmasına nende olan sıyrık tarzında atipik şarapnel parçaları ile oluşmuş yaralanma izlendi" ifadelerine yer verildi.

Cesette ateşsiz herhangi bir silah izine rastlanmadı

Çakmak'ın ölüm nedeni ise otopside şu şekilde açıklandı:

"Şarapnel parçaları yaralanması, ateşli silah yaralanmalarına bağlı kafatası, kot omur kemik kırıkları, beyin kanaması, beyin harabiyeti iç organ yaralanması sonucu meydana gelmiş olduğu şarapnel parçalarının ve ateşli silah yaralanmalarının her birinin müştereken ve müstakilen öldürücü nitelikte oldukları1 Nolu ateşli silah giriş yarasının göğüs sağ üstten girerek önden arkaya, sağdan sola ve yukarıdan aşağıya seyirle traje boyunca yumuşak doku, kot ve akciğer yaralanması yaparak 2 ve 3 nolu çıkış yaralarını oluşturarak vücudu terk etmiş olduğu, 4 nolu ateşli silah giriş yarasının sırt alt alanda vücuda girerek traje boyunca yumuşak doku, akciğer, kot omur yaralanmaları yaparak parçalanmış olduğu."