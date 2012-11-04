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Polisler sendika için Ankara’da buluştu!

Sendika isteyen emniyet mensupları kuruluş dilekçelerini 15 Kasım’da Ankara Valiliği’ne teslim edecek

04 Kasım 2012 22:02

 

Polis sendikası kurmak isteyen emniyet mensupları Ankara’da bir araya geldi. “Polis-Sen” için 7 kurucu üye belirleyen polisler, ayrıca 15 Kasım’da Ankara Valiliği’ne teslim etmek için kuruluş dilekçesi imzaladılar. 
 
Polisler için sendika kurulmasını isteyen emniyet mensupları bugün (4 Kasım 2012) Ankara’da buluştu. Yaklaşık 30 emniyet mensubunun davet edildiği toplantıda 7 kurucu üye belirlendi ve sendikanın kurulması için hazırlanan dilekçe imzalandı.  Sendikacı polislerin sözcüsü, aynı zamanda Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkezi (EMŞAV)  Başkanı  olan Abdurrahman Yılmaz, “Sendika tüzüğünün de son değişiklikler ardından birkaç gün içerisinde son halini alacağını” belirtti. 
 
“Kurucu üyelerinin isimlerini baskılar nedeniyle şimdilik  açıklayamayacağını” söyleyen Yılmaz, “Emniyet Genel Müdürlüğü imzasıyla bazı emniyet mensuplarının telefonlarına ‘Sendikaya üye veya kurucu olursanız soruşturma başlatırız’ içerikli mesajların gönderildiği” söyledi. 
 
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ın geçtiğimiz ay (Ekim, 2012) yayımladığı genelgeyi hatırlatan ve bu genelgenin yinelendiğini söyleyen Abdurrahman Yılmaz, “Genelgede ’sendikaya üye olacak polisler hakkında disiplin soruşturması açılabileceği’ söylendi, ancak kanunlarda  sendika kuran polislere disiplin soruşturması açılır, diye bir hüküm yok. Bu genelge hukuksuzdur” dedi. 
 
Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: 
 
“Bize sürekli 1980 öncesi Pol-Der ve Pol-Bir örneklerinin gösterilmesi yanlış. Sivil toplum kuruluşlarına dair çekinceler bizi rahatsız ediyor. Biz kuruma karşı veya kurum alternatifi bir yapılanma istemiyoruz. Özlük haklarımızın iyileştirilmesi için varız.” 
 

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