Polisler, Reyhanlı Katliamı mağduru aileleri dövdü, sonra özür diledi: Sizi HDP'liler sandık

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Reyhanlı Katliamı davasından çıkan mağdur aileler, mahkeme sonucuna alkışlarla sevindiği sırada polislerin saldırısına uğradı. Polis tarafından başı yarılan Ahmet adlı mağdurun yanına giden polisler, "Biz sizi Demirtaş duruşmasından çıkan HDP'liler zannetik, kusura bakmayın" diye savunma yaptı.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Alican Uludağ'ın haberine göre, Ankara Adliyesi, bugün olağanüsü bir gün yaşandı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın duruşması yanı sıra farklı mahkemelerde 150 sanıklı 15 Temmuz darbe girişiminin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ayağı, 53 kişinin yaşamını yitirdiği Reyhanlı davası, yasadışı dinleme davası gibi kritik davalar vardı. Adliyenin içi-dışı çevik kuvvet polisleriyle doldu. Kelepçe takılmak istenmesi nedeniyle Demirtaş, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen davasına getirilmedi. Avukatları ve duruşmayı izleyen HDP’liler, kelepçe olayını protesto ederek duruşmayı terk etti ve 5. kattan aşağıya sloganlarla inmeye başladı.

Bu sırada 1. kattaki 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Reyhanlı patlaması davası görülüyordu. Savcının sanıklara yüksek miktarlarda ceza istemesine sevinen Reyhanlı aileleri, duruşmadan alkışlarla çıktı. Reyhanlı aileleri bu sırada zemin katta bekleyen çevik kuvvet polislerinin coplu kalkanlı müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Aileler polis tarafından güç kullanılarak adliye dışına çıkarıldı.

Ailelerden polis tepki

53 kişinin öldüğü Reyhanlı’da annesini kaybeden Ahmet adlı gencin kafası polis müdahalesi nedeniyle kanlar içinde kaldı. Bazı Reyhanlı anneleri de polis müdahalesine uğradı. Aileler, adliye önünde uzun süre polise tepki gösterdi. Polis, müdahale ettiği grubun Reyhanlı aileleri olduğunu anlayınca geri atım attı.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Bir polis, başı kanlar içinde kalan gencin yanına gelerek, “Ambulans çağıralım. Kusura bakma. Sizi HDP’liler zannettik” dedi. Genç, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir Reyhanlı annesi de, “Bu mu adalet” diye konuştu.

Bu arada Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Reyhanlı davasında savcı, esas hakkındaki mütaalasını açıkladı. Savcı, 33 sanıktan 9’u hakkında 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.