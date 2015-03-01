T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bıçakla yaralanan kadın Porsuk Çayı'na düştü, polisler böyle kurtarmaya çalıştı

Porsuk Çayı'na düşen ve göğsünde bıçak yarası bulunan kadın, yapılan tüm mücadelelere rağmen kurtarılamadı

01 Mart 2015 19:14

Porsuk Çayı'na düşen kadını kurtarmak için polis ekipleri, kadının yaşadığına dair ufacık bir umutla "kurtarma zinciri" oluşturdu.

Porsuk Çayı'ndan çıkarıldığında göğsünde bıçak yarasına benzer bir yara olduğu görülen kadının, yapılan tüm mücadelelere rağmen hayatını kaybettiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi Kanlıkavak Parkı'nda bulunan iskeleden 35 yaşlarında bir kanının Porsuk Çayı'na düştüğünü gören mahalleli, durumu polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haberverdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, suda sürüklenen kadını Porsuk Çayı'nın Ali Fuat Güven Caddesi yakınlarında buldu. 35 yaşlarındaki kadın, suya atlayan dalgıç tarafından kıyıya kadar getirildi.

Zamanla yarışılan çalışmada, çayın kıyısında bekleyen polis ekipleri kurtarma zinciri yaparak kadını sudan çıkarttı. Göğüs kısmında bıçak yarası olduğu tahmin edilen bir yara ve kollarında darp izlerinin olduğu tespit edilen kadının, kıyıya çıkarıldığında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra kimliği henüz tespit edilemeyen kadının cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, 35 yaşlarında ve üzerinde takım elbise olduğu görülen kadının, cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

İşte o anlar:

ETİKETLER

poliscesetkurtarma operasyonuöldüdüştüporsuk çayıpolis zinciri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24