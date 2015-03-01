Bıçakla yaralanan kadın Porsuk Çayı'na düştü, polisler böyle kurtarmaya çalıştı

Porsuk Çayı'na düşen kadını kurtarmak için polis ekipleri, kadının yaşadığına dair ufacık bir umutla "kurtarma zinciri" oluşturdu.

Porsuk Çayı'ndan çıkarıldığında göğsünde bıçak yarasına benzer bir yara olduğu görülen kadının, yapılan tüm mücadelelere rağmen hayatını kaybettiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Vişnelik Mahallesi Kanlıkavak Parkı'nda bulunan iskeleden 35 yaşlarında bir kanının Porsuk Çayı'na düştüğünü gören mahalleli, durumu polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haberverdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, suda sürüklenen kadını Porsuk Çayı'nın Ali Fuat Güven Caddesi yakınlarında buldu. 35 yaşlarındaki kadın, suya atlayan dalgıç tarafından kıyıya kadar getirildi.

Zamanla yarışılan çalışmada, çayın kıyısında bekleyen polis ekipleri kurtarma zinciri yaparak kadını sudan çıkarttı. Göğüs kısmında bıçak yarası olduğu tahmin edilen bir yara ve kollarında darp izlerinin olduğu tespit edilen kadının, kıyıya çıkarıldığında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra kimliği henüz tespit edilemeyen kadının cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, 35 yaşlarında ve üzerinde takım elbise olduğu görülen kadının, cinayete mi kurban gittiği yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

İşte o anlar: