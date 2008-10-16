Polisler: Kontrollü güç kullandık

Devlet özür diledi

Şahin: İşkenceden öldü

Devletin işkence günlüğü

Sarıyer Başsavcılığı'nın başlattığı adli soruşturmada ifadeleri alınan polisler, Çeber ve onunla birlikte gözaltına alınan Özgür Karakaya, Cihan Gün ve Aysu Baykal'a işkence yaptıkları iddiaları üzerine, "orantılı güç kullandık" savunmasını yaptı. Komiser yardımcısı G.B. ile diğer polis memurları savcılıktaki ifadelerinde, "Bu 4 şahıs görevimizi yaptırmamak için direndiklerinde kademeli ve orantılı güç kullanıldı" dediler. Bu arada polislerin verdiği ifadeler, işkence sonucu ölümde bir dizi skandalı ortaya çıkardı:Komiser Yardımcısı G.B.'nin ifadesine göre, sağlık raporu için Çeber ve arkadaşları İstinye Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Burada doktorlar polisin istediği raporu veremeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine Komiser Yardımcısı G.B. doktorun yanından savcıyı aradı. Savcıyla doktoru görüştürdü. Doktor yine rapor vermedi ve Çeber ile arkadaşları Şişli Etfal Hastanesi'ne sevk edildi. Şişli Etfal Hastanesi'nden alınan raporlarda da darp izlerine rastlandığı yönünde tespitler yapıldı.Polisler ayrı ayrı sorgulanmalarına rağmen ifadeleri aynı oldu. Bu "aynılık" yazım hatalarıyla bile tutanağa yansıdı.Polislerin ifadelerinde yer alan iddialara göre Çeber ve arkadaşları parmak izi vermek istemediler. Bunun üzerine nöbetçi savcı arandı. Savcı, "orantılı güç kullanarak görevinizi yapın" talimatı verdi. Polis H.U. ifadesinde "Olay yerinde görevli arkadaşları aradım. Orantılı güç kullanarak parmak izlerinin alınmasını Cumhuriyet Savcısı'nın bildirdiğini söyledim. Bunun üzerine almışlar."