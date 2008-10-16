Polisler: Kontrollü güç kullandık

Engin Çeber'in gördüğü işkence sonucu yaşamını yitirdiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, çoğunluğu İstinye Şehit Muhsin Bodur Karakolu'nda görevli olan 19 polis savcılıkça sorgulandı.
Sarıyer Başsavcılığı'nın başlattığı adli soruşturmada ifadeleri alınan polisler, Çeber ve onunla birlikte gözaltına alınan Özgür Karakaya, Cihan Gün ve Aysu Baykal'a işkence yaptıkları iddiaları üzerine, "orantılı güç kullandık" savunmasını yaptı. Komiser yardımcısı G.B. ile diğer polis memurları savcılıktaki ifadelerinde, "Bu 4 şahıs görevimizi yaptırmamak için direndiklerinde kademeli ve orantılı güç kullanıldı" dediler. Bu arada polislerin verdiği ifadeler, işkence sonucu ölümde bir dizi skandalı ortaya çıkardı: İstinye vermedi, rapor Şişli Etfal’den
Komiser Yardımcısı G.B.'nin ifadesine göre, sağlık raporu için Çeber ve arkadaşları İstinye Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Burada doktorlar polisin istediği raporu veremeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine Komiser Yardımcısı G.B. doktorun yanından savcıyı aradı. Savcıyla doktoru görüştürdü. Doktor yine rapor vermedi ve Çeber ile arkadaşları Şişli Etfal Hastanesi'ne sevk edildi. Şişli Etfal Hastanesi'nden alınan raporlarda da darp izlerine rastlandığı yönünde tespitler yapıldı. Polislerin ifadeleri aynı
Polisler ayrı ayrı sorgulanmalarına rağmen ifadeleri aynı oldu. Bu "aynılık" yazım hatalarıyla bile tutanağa yansıdı. Emir savcıdan
Polislerin ifadelerinde yer alan iddialara göre Çeber ve arkadaşları parmak izi vermek istemediler. Bunun üzerine nöbetçi savcı arandı. Savcı, "orantılı güç kullanarak görevinizi yapın" talimatı verdi. Polis H.U. ifadesinde "Olay yerinde görevli arkadaşları aradım. Orantılı güç kullanarak parmak izlerinin alınmasını Cumhuriyet Savcısı'nın bildirdiğini söyledim. Bunun üzerine almışlar." Devlet özür dilediŞahin: İşkenceden öldü Devletin işkence günlüğüCeber'in ölümü dünya basınında geniş yankı uyandırdı