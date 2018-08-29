Polisler, Elif'in, 'kırmızı düdük' isteğini yerine getirdi

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı\'nın, Kurban Bayramı öncesinde başlattığı \'Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük\' projesi kapsamında dağıtılan \'Kırmızı Düdük\'ten isteyen 4 yaşındaki Elif Er\'i evinde ziyaret eden polisler, küçük kıza, kırmızı düdük, tişört ve şapka verdi.

Haberlerde, aileleriyle birlikte trafiğe çıkan çocuklara, sürücülerin hata yapmaları durumunda çalarak uyarmaları için kırmızı düdük dağıtıldığını gören, Elif Er de bu düdüklerden almak istedi. Ailesi, Elif\'in bu talebini, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Edinme Sistemi üzerinden, yetkililere iletti. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yusuf Bozkır Yalgın da bu istek karşısında Elif\'i ve ailesini evlerinde ziyaret ederek, kırmızı düdük, tişört ve şapka hediye etti. Hediyeleri alan Elif Er de babasının araç içerisinde hatasını görmesi halinde kırmızı düdüle uyaracağını söyledi.



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