Polisler, dağdan düşen kayalardan saniyelerle kurtuldu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de görev değişimine giden polislerin bulunduğu sivil aracın geçişinden saniyeler sonra, dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, yol bir süre ulaşıma kapandı.

Hakkari\'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin Polis Kontrol Noktası\'na görev değişimi için giden polislerin bulunduğu sivil aracın geçişinden saniyeler sonra, kaya parçaları dağdan koparak yola düştü. Yağışlarla birlikte kayaların bulunduğu bölgenin yumuşadığı belirtildi. Polislerin saniyelerle kurtulduğu olayda, yol ulaşıma kapandı. Bir süre kapalı kalan yol, Karayolları ekiplerinin kaya parçalarını kaldırmasından sonra yeniden trafiğe açıldı.



FOTOĞRAFLI