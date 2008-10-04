Polisler belinde cop kırdı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 26 yaşındaki bir genç karakolda feci şekilde dövüldü. Muğla Emniyet Müdürü Körpe, “Bir polis memuru dayak attığını kabul etmiş” dedi

Marmaris’te karakolda dayak yediğini, polislerin belinde cop kırdığını iddia eden Levent Özsoy (26) ile babası avukat Özer Özsoy savcılığa ve Marmaris Kaymakamlığı’na suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre eski kız arkadaşı, Özsoy’un kendisini tehdit ettiğini söyleyerek 19 Eylül 2008’de polise şikayet etti. Bunun üzerine Özsoy ve arkadaşı Marmaris Çarşı Polis Merkezi’ne çağırıldı. İfade işlemlerinin yapıldığı odaya eski kız arkadaşı da girince alkollü olduğu öne sürülen Özsoy, iddiaya göre bağırıp çağırmaya, sandalyeleri fırlatmaya başladı. Kız arkadaşına da saldırmaya kalkışan Özsoy’a bir polis copla müdahale ederek sırtına vurdu ve etkisiz hale getirdi.



Önce fotoğraf çektirdi



Özsoy, sabah “polise mukavemet” ve “hakaret” ettiği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 371 promil alkollü olduğunu belirlenen Özsoy, adliyedeki ifadesinde, tekme tokat ve copla dövüldüğünü, nezarethane yerine elleri kelepçeli şekilde merdiven altında tutulduğunu öne sürdü. Savcı, Özsoy’u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Özsoy sırtındaki morlukların fotoğrafını çektirdikten sonra babası aracılığıyla polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu, Marmaris Kaymakamlığı’na da şikâyet dilekçesi verdi. Polisler de Özsoy hakkında savcılığa şikayette bulundu.



Polis itiraf etti



Muğla Emniyet Müdürü Emin Körpe de olayı doğrularken, “Olayla ilgili idari tahkikat başlatıldı. Ayrıca savcılık tarafından adli tahkikat başlatıldı. Zanlı polise mukavemet göstermişse dövülmez. Böyle bir şey olmuşsa polis 10 kişi daha çağırır, takviye kuvvet ister. Polisin dövmeye yetkisi olamaz. Polisin zor kullanma sınırını aştığı iddia ediliyor. Bu iddiaları araştırıyoruz.

Aldığım ilk bilgiye göre, bir polis memuru dayak attığını kabul etmiş, bu doğrultuda tahkikat genişletiliyor” dedi.

Marmaris Emniyet Müdürü Yaşar Turan Çebi de “Özsoy’un aşırı alkollü olduğu raporlarla sabit. Her şey kameralarda kayıtlı. Sadece bir polis memurumuz Özsoy’un sırtına cop ile vurmuş” diye konuştu.

Muğla Baro Başkanı Avukat Ayla Kara da “Bu sürecin takipçisiyiz. Alkollü diye polisin hiç kimseye dayak atma hakkı yok” dedi.



‘Bileklerim parçalandı’



Olayı anlatan Özsoy eski kız arkadaşının polisi yanıltıcı ifadeler verdiğini fark edince alkolün de etkisiyle olaya sözle müdahale ettiğini savundu.

Özsoy, “Bu gelişme sonrasında 5-6 polis tarafından tekme, tokat ve coplarla dövüldüm. Ellerimi kelepçeleyerek beni nezarethane yerine, karakoldaki bir merdiven altına attılar.

Polisler yaklaşık 2 saat aralıklarla beni tekme, tokat ve coplarla darbetti” dedi. Vücudunda darp izleri morluklar bulunan Özsoy, kelepçelerin bileklerini parçalaması üzerine çıkarılmasını fırsat bilip cep telefonuyla babasını aradığını öne sürerken, “Babamla uzun süre beni görüştürmediler.

Babamın ısrarı üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldım, vücudumda morarmadık nokta kalmamıştı.

Belimde cop kıran ve bana dayak atan 5-6 polisten şikayetçi oldum ve polislerden ikisini savcılıkta teşhis ettim. Olaya karışan en az 3-4 polis daha var, onlar birilerince korunuyor” diye konuştu.



Baba: İHAM'a gideriz



Baba Özsoy da polislerin hukuk kurallarını çiğnediğini savunarak şunları söyledi: “Oğlumun karakola götürüldüğü, gözaltına alındığı bize haber verilmedi. Avukat olduğumu söylememe rağmen görüştürülmedim. Yoğun çabalarım sonrasında polis oğlumu hastaneye kaldırdı.

Acil serviste görevli doktor dayak izlerini rapor haline getirdi. Türk adaletine güveniyorum. Olayın failleri gerekli cezayı almazsa önce İnsan Hakları Kurulu’na, buradan da sonuç alamazsam İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ne başvuracağım.”



