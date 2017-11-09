T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polisler alkolden ceza yazarken, o içmeye devam etti

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan minibüs sürücüsü K

09 Kasım 2017 14:33

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayıp kaçan minibüs sürücüsü K.E.\'nin yapılan alkol muayenesinde 0.65 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisler ceza yazdığı sırada K.E., bira içmeye devam etti. K.E.\'nin daha önceden alkolü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulduğu da ortaya çıktı.
Olay, dün gece Adnan Menderes Bulvarı\'nda meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri \'çakar lamba\' olarak adlandırılan mavi ve kırmızı ışıklı lamba takılı 45 RA 8321 plakalı minibüsü kontrol amacıyla durdurmak istedi. Polisin \'Dur\' ihtarına uymayan minibüs uzaklaşmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda 28 yaşındaki K.E.\'nin kullandığı minibüs Fuat Paşa Mahallesi Aydınlık Caddesi\'nde durduruldu. K.E.\'nin alkol muayenesinde 0.65 promil alkollü olduğu, sürücü belgesine de bir süre önce alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi. Polislerden kendisine ceza kesmemesini isteyen K.E. daha sonra araçtan aldığı kutu birasını ceza yazan polislerin karşısında içti.
POLİSLERİ TEBRİK ETTİ
K.E. polislere \"Sizi tebrik ediyorum. Bir araba bu kadar güzel kullanılır ve bu kadar güzel takip edilir. Ben alkollüyken bu kadar hızlı nasıl kaçtım bilmiyorum ama siz hiç pes etmediniz. Devletin sizin gibi polislere ihtiyacı var. Sizi tebrik ediyorum, kutluyorum ve yakaladığınız için teşekkür ediyorum. Kestiğiniz ceza da helali hoş olsun\" dedi.
4 BİN 502 LİRA CEZA KESİLDİ
K.E., ceza makbuzlarına imza atarken de kendisini görüntüleyen gazetecilere poz verdi. Polis ekiplerinin K.E.\'ye \'Dur ihtarına uymamak\', \'tehlikeli araç kullanmak\', \'alkollü araç kulanmak\', \'ehliyetsiz araç kullanmak\' ve minibüsüne çakar lamba taktırmak suçlarından toplam 4 bin 502 TL para cezası kestikleri, aracını da trafikten men ettikleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA DHA KÜTAHYAPolislerOlayAdnan Menderes BulvarıDevriyeRAPolisinPolisFuat Paşa Mahallesi Aydınlık CaddesiPolislerdenPOLİSLERİ TEBRİK ETTİ KBirBenDevletinSiziKestiğinizBİNLİRA CEZA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24